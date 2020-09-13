Başbakan Ersin tatar: "Tüm vakalar bizim için eşittir"

İşte açıklama;

Salgın ve açılma süreci ile birlikte yaşananlar dolayısı ile son hafta içerisinde pozitif vakalarımızda önemli artış olmuştur.

Devlet olarak yaşanan sıkıntıların aşılması için gece- gündüz yoğun bir çaba içerisindeyiz. Tüm vakalar bizim için eşittir. Tümünün iyileşmesini yakından takip ediyoruz.

Bu arada tabii ki Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Sayın Erhan Arıklı ile parti Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu’nun durumlarını da yakından takip ediyoruz. İki değerli milletvekilimiz ile tüm pozitif vakaların en yakın zamanda sağlıklarına kavuşmaları en halisane dileğimizdir. Tümüne geçmiş olsun diyorum. Unutmayalım ki tüm insanlık benzeri görülmemiş bir salgınla mücadele ediyor. Bu mücadele mutlaka başarıyla sonuçlanacaktır. Bunun için gereken kararları alacak ve uygulamaya koyacağız. Kurallara birlikle uyacak ve sıkıntıları aşacağız.