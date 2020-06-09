  • BIST 108.939
  • Altın 375,257
  • Dolar 6,7977
  • Euro 7,6800
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Başbakan Ersin Tatar: Turizm sektörü için ciddi katkılar olacak

» »
Özel teşebbüse ve turizm alanında sıkıntılar yaşayanlara da bir takım özel öneri ve katkılar olacaktır
Başbakan Ersin Tatar: Turizm sektörü için ciddi katkılar olacak

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) yetkilileri ile yapılan görüşmede uzlaşı sağlandı, Başbakanlık önündeki eylem sonlandırıldı.

Başbakan Tatar, KITSAB Başkanı Orhan Tolun, bazı bakanlar ile Birlik temsilcilerinin katılımıyla yer alan görüşme 12.30 sıralarında tamamlandı. Görüşme sonrasında Başbakan Tatar ile Tolun ,Başbakanlık önünde basına toplantı sonucuyla ilgili açıklamada bulundu.

Tatar konuşmasında, 1 Temmuz’da turizmde açılıma gidileceğinin daha önce açıklandığına işaret ederek, turist akışının başlamasına kadar kapalı kalacak olan ve bir takım sıkıntı yaşayanlar için, 15 Haziran’da açıklanacak olan Toplumsal Dayanışma Paketi’nde bir takım ciddi açılımlar olacağını söyledi.

Tatar, “Burada özel sektöre, özel teşebbüse ve turizm alanında sıkıntılar yaşayanlara da bir takım özel öneri ve katkılar olacaktır. Açılımlar, Seyahat Acenteleri Birliği ile yaptığımız değerlendirmede yaptıkları öneriler de dikkate alınarak düzenlenmektedir” dedi.

Tüm sektörlere yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Tatar, koronavirüs salgının iyi yönetilmesiyle KKTC algısının fevkalade iyi bir noktada olduğunu, normalleşeme sürecinin doğru yönetildiği takdirde turizm faaliyetlerinin  ve turizme bağlı sektörlerde faaliyetlerin artacağına inandığını belirtti.

Tatar, herkesin elini taşın altına koyarak sıkıntıları aşmanın önemli olduğunu söyledi.

KITSAB Başkanı Orhan Tolun ise yaptığı konuşmada, görüşmede değerlendirmenin iki aşamalı gerçekleştirildiğini, ikinci aşamanın birinci aşamadaki gelişmelere göre şekillendirileceğini söyledi.

Tolun, “İlk aşama içerisinde büyük ölçüde taleplerimizin karşılandığını gördük. Belli bir dönemden sonra da durumu tekrardan değerlendireceğiz, Turizmin akışına göre. Ortak bir noktada buluşabildiğimiz için Başbakan ve bakanlara teşekkür ederiz” dedi

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turizmcilerin eylemi sürüyor.. Başbakan tatar, kıtsab heyetiyle görüşüyor09 Haziran 2020 Salı 12:45
  • Arazi Yangını09 Haziran 2020 Salı 12:28
  • Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Küçük’ün Vefatı Nedeniyle Mesaj Yayımladı09 Haziran 2020 Salı 12:15
  • Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi Direktör Yücel, Irkçılık Ve İnsan Ayrımcılığını Kınadı09 Haziran 2020 Salı 12:00
  • Sol Hareket, Hükümeti Kapılar Konusunda Protesto Ettiğini Açıkladı09 Haziran 2020 Salı 11:46
  • Kanunsuz Hintkeneviri Bitkisi Ziraatı ve Tasarrufu09 Haziran 2020 Salı 11:40
  • K.T. Tabibler birliğine kayıtlı doktor olmadığı halde, doktorluk yapmak09 Haziran 2020 Salı 11:31
  • Arazi Yangını09 Haziran 2020 Salı 11:30
  • İş Yerinin Motosikletini Çaldı09 Haziran 2020 Salı 11:21
  • Başbakanlık Önünde Turizm Eylemi09 Haziran 2020 Salı 10:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti