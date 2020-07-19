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Başbakan Ersin Tatar yangın helikopterini inceledi

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Başbakan Ersin Tatar yangın helikopterini inceledi
Başbakan Ersin Tatar yangın helikopterini inceledi

Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Tarım Bakanı Dursun Oğuz’la birlikte Türkiye’den gelen yangın helikopterinde incelemede bulundu.

Orman Dairesi’nin Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde gerçekleştirilen incelemede Tatar ve beraberindeki bakanlara Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu eşlik etti.

TATAR

Başbakan Tatar burada yaptığı açıklamada, uzun yıllardan beri KKTC’de eksikliği hissedilen ve bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmasına rağmen maddi zorluklara takılan yangın helikopterinin artık KKTC’de olduğunu belirtti.

Tatar, 2 buçuk ton su kapasiteli helikopterin belli aralıklarla TC’ye servise gidecek olması dışında uzman ekibiyle birlikte yılın büyük bir bölümünde KKTC’de olacağını belirterek, TC hükümetinin KKTC’ye yaptığı yardımlar için teşekkür etti.

TC ile imzalanan mali protokollere  değinen Tatar, 20 Temmuz 2019 ve 26 Mayıs 2020 tarihli protokollerin birinde 750 milyon diğerinde ise 2,3 milyar TL’lik kaynak aktarımının söz konusu olduğunu belirterek, 781 milyon TL’lik bir bölümün aktarılıp belli projelerde kullanıldığını ve ekonomik hayata kazandırıldığını belirtti.

Bugün TC’den KKTC’ye gelen 3 tır sağlık malzemesi için de TC’ye teşekkür eden Tatar, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde hayatlarını kaybedenlere de Allah’tan rahmet diledi.

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