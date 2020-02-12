Başbakan Ersin Tatar,İngiltere temaslarını sürdürüyor.

Başbakan Tatar, dün Londra’da özel davet üzerine Cambridge Üniversitesi kampüsünü gezerek, öğrencilik yıllarında öğrenim gördüğü birçok bölümü ziyaret etti.

Daha sonra Cambridge Belediye Başkanı Gerri Bird tarafından Belediye Sarayı’nda ağırlanan Tatar’a, Cambridge Belediye Başkanı Gerri Bird özel plaket takdim etti.

Ziyaretler sırasında TAK’a açıklama yapan Başbakan Tatar, Cambridge Üniversitesi’nde eğitimine 1979 yılında başladığını ve 38 yıl önce bu üniversitede ekonomi tahsili yaptığını söyledi.

Cambridge Üniversitesi’nde hayatının önemli yıllarının geçtiğini söyleyen Tatar, “38 yıl sonra burada aynı hatıraları yaşamak, çalıştığım salonları tekrar ziyaret etmek, uzun saatler geçirdiğim kütüphaneyi görerek eskiden tanıdığım kişilerle karşılaşmak bana mutluluk yaşattı” ifadelerini kullandı.

Burada okuyan Kıbrıslı Türkler olduğunu ve bundan da gurur duyduğunu dile getiren Tatar, bir Türk öğrenci ile de kampus içinde tanışma fırsatı da buldu.

İnsanın gençlik yıllarında çalışarak bir yerlere gelmesi gerektiğini fakat eğitimin hayat boyu devam ettiğini dile getiren Tatar, “Siz nereyi bitirirseniz bitirin eğer durursanız ve öğrenmeye devam etmezseniz gelişemez, topluma fayda sağlayamazsınız” diye konuştu.

“Yaptığım çalışmalarla topluma bir şeyler katmışsam ne mutlu” ifadelerini kullanan Tatar, öğrenciyken kaldırımlarda yürüdüğü yıllarda, sürekli kendi ülkesine geri dönerek toplumuna faydalı olmayı temenni ettiğini de anlattı.

Eğitimin önemine dikkat çeken Tatar, gençlere de seslenerek; gençlerin hem kendilerine, hem ailelerine, hem de topluma faydalı olmaları açısından eğitimlerine önem vererek hedefleri doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğini kaydetti.

Bazı Kıbrıslı Türk ve Türk esnaflarla da bir araya gelerek sohbet etme imkanı bulan Tatar, ayrıca Cambrige camisine de giderek vatandaşlarla sohbet etti.

Başbakan Ersin Tatar, Londra’daki temasları çerçevesinde Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ı da ziyaret etti.

Görüşmede, Brexit sonrası İngiltere’nin hem Türkiye hem de KKTC ile ilişkileri konusunda fikir teatisi yapıldı.

Başbakan Ersin Tatar ayrıca, Birleşik Krallık Parlamentosu’nda Muhafazakar Parti eski Bakanı Rt. Hon. Sir Iain Duncan Smith ile görüştü.

Tatar, açıklamasında, görüşmenin çok verimli geçtiğini dile getirerek, İngiliz devletinin Kıbrıs sorununu en iyi ve en derin şekliye bildiğini söyledi.