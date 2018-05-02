Başbakan facebook’tan açıkladı

Başbakan Tufan Erhürman'ın facebook'tan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Hükümet 15 Şubat'ta güvenoyu aldı. Bütçe 7 Nisan'da resmileşti. Türkiye Cumhuriyeti ile 2016-2018 mali yılı protokolünün son döneminin tamamlanmasına ve bu dönem içerisindeki kaynakların kullanıma girmesine ilişkin, bu dönemde rutin olarak imzalanması gereken protokol birkaç gün önce imzalandı. 2019-2021 protokolüne

ilişkin görüşmeler başladı. Hükümete yapılan her eleştiriyi saygıyla karşılıyor ve değerlendiriyoruz. Hedefimiz, ülkemizin ve halkımızın sosyal ve ekonomik kalkınmasıdır ve bu hedef doğrultusunda, seferberlik anlayışıyla, kararlılıkla çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız..."