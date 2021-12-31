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Başbakan Faiz Sucuoğlu Kıbrıs Hilal İnsiyatifi'ni kabul etti

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Başbakan Faiz Sucuoğlu Kıbrıs Hilal İnsiyatifi uhdesinde bir araya gelen 19 Sivil Toplum Kuruluşu ve başkanlarından oluşan bir heyeti kabul ederek görüştü.
Başbakan Faiz Sucuoğlu Kıbrıs Hilal İnsiyatifi'ni kabul etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu Kıbrıs Hilal İnsiyatifi uhdesinde bir araya gelen 19 Sivil Toplum Kuruluşu ve başkanlarından oluşan bir heyeti kabul ederek görüştü.

Nezaket ziyareti niteliğindeki görüşmede Kıbrıs Hilal İnsiyatifi adına KKTC Din Görevlileri Başkanı Gökhan İnik, Başbakan Sucuoğlu’na İnsiyatif hakkında bilgi vererek görüş ve düşüncelerini aktardı ve   kendilerini kabul etmesinden dolayı  Başbakan Sucuoğlu’na teşekkür ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu ise kabulde yaptığı konuşmada ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmalarında başarılar diledi.

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