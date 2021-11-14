Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun KKTC’nin 38’inci Kuruluş Yıldönümü Mesajı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başbakan Sucuoğlu, mesajında, “Geçmişten geleceğe bir emanet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak ve bayrağımız göklerde gururla dalgalanacaktır. Uluslararası toplum çok iyi bilimelidir ki, Kıbrıs Türk Halkı inanç ve kararlılıkla dün olduğu gibi bugün de, yarın da bu topraklarda varolmaya devam etme kararlılığını her şart ve koşulda korumaya azimlidir.” vurgusunda bulundu.

“Kıbrıs Türk Halkı’nın, onurlu mücadelesi sonucunda, bu topraklarda varoluşunun bir göstergesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıldönümünü bir kez daha büyük bir coşku, kıvanç ve gururla kutluyoruz” diyen Sucuoğlu, mesajını şöyle sürdürdü:

“Kıbrıs Türk Halkı olarak geride bıraktığımız yıllar, ülke tarihimizde unutulması mümkün olmayan hadiseler barındırmaktadır. Kıbrıs Türk Halkı 1974 öncesi dönemde karanlık yıllar yaşamış, çok zor şartlar altında bir varoluş mücadelesi vermiş, birçok baskı ve tehditle türlü zorluklara maruz bırakılmıştır. Tüm bu zorluk ve yokluklara rağmen inanç ve kararlılıkla büyük bir direniş ortaya koyan bu toplum Rum-Yunan saldırılarına karşı Anavatan Türkiye ile tek yürek olup onların Enosis hayallerini tarihe gömmüştür. O zor günleri yaşayan bir halkın evlatları olarak bu günlere nasıl ulaştığımızın, nelere göğüs gerdiğimizin ve ne fedakarlıklarla bulunduğumuz noktaya geldiğimizin çok iyi bilincindeyiz.

Cumhuriyetimizin 38. yıl dönümünü gururla kutladığımız bu günde, bir kez daha önemle vurgulamak istiyorum; Geçmişte Ada’da kalıcı bir çözüm sağlamak için, karşımıza çıkan fırsatlarda her seferinde iyimser ve yapıcı tavrımızı ortaya koyduk. Bunu, tüm dünya kamuoyu çok iyi bilmekte ancak görmezden gelmektedir. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kamuoyu tarafından Kıbrıs Türk Halkı yok sayılıp, dünyaya açılımı engellense de, bu adada kendi ayakları üzerinde durabilen, Anavatan Türkiye’den aldığı güç ve destekle her alanda hızla gelişip kalkınan, güçlü demokrasisiyle ayakta duran ülkemiz ve insanımız daha fazla göz ardı edilmemelidir.”

Kıbrıs Türk Halkı tarihte maruz kaldığı tüm insanlık dışı muamelelere rağmen ortaya koyduğu azim ve kararlılıkla bu topraklardaki varlığını ispatladığını, kurmuş olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ni her alanda ileriye taşımayı başardığını kaydeden Sucuoğlu, “Bizlere düşen en asli görev, büyük acı, zorluk ve fedakarlıklarla elde edilen bu mirası yaşatmak, yüceltmek ve gelecek nesillere aktarmaktır” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Anavatan Türkiye’den aldığı güç ve destekle varolduğu günden bu yana güçlü bir irade ve inançla çıktığı yolda büyük gelişmeler sarfederek her gün biraz daha hakettiği refah düzeyine ulaşmak için hedeflerine doğru ilerlediğini kaydeden Başbakan Sucuoğlu, mesajında şu ifadelere de yer verdi:

“Ülkemizin kalkınmasına yönelik yürütülen işbirliği ve çalışmalarla Anavatan Türkiye ile kurulan güçlü bağlar sayesinde Kıbrıs Türk Halkı, geleceğinin güvence altında olduğundan hiçbir şüphe duymamaktadır.Türk Ulusu, Osmanlı İmparatorluğundan miras bu topraklarda 400 yıl önce de vardı ve bugün de yok edilmeye çalışıldığı bu topraklarda, güçlü ve ayakları yere basarak geleceğe güvenle bakar bir şekilde varolmaya da devam edecektir. Geçmişten geleceğe bir emanet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak ve bayrağımız göklerde gururla dalgalanacaktır. Uluslararası toplum çok iyi bilimelidir ki, Kıbrıs Türk Halkı inanç ve kararlılıkla dün olduğu gibi bugün de, yarın da bu topraklarda varolmaya devam etme kararlılığını her şart ve koşulda korumaya azimlidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkımızın 15 Kasım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutlar, daha refah ve güzel günleri hep birlikte karşılamayı temenni ederken, desteği ile bizlere daima güç veren Anavatan Türkiye’ye teşekkürlerimi sunarım. Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ve bu uğurda canlarını esirgemeyen Aziz Şehitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi, Mücahitlerimizi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Mensuplarını şükran ve minnetle anarım.”