  • BIST 2.051,05
  • Altın 800.89129
  • Dolar 13.5003
  • Euro 15.3124
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Limasol Direnişi Mesajı…

» »
Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Limasol Direnişi Mesajı…
Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Limasol Direnişi Mesajı…

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Limasol Direnişinin Limasol’lu Kıbrıs Türklerinin bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.

Sucuoğlu, Direnişin 58. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, Kıbrıslı Türklerin Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden asla taviz vermeyeceğini, bu duruşu ilgili taraflarca çok iyi anlaşılması gerektiğini bildirdi.

Sucuoğlu mesajında şunlara yer verdi:

“Bundan 58 yıl önce Kıbrıslı Türklere yönelik Rumlarla Yunanlıların uyguladığı soykırıma karşı Adadaki Türk varlığının korunması için Limasol’lu Kıbrıslı Türkler büyük bir direniş sergilemişler ve yokluklar içinde mücadelelerini sürdürerek bu uğurda canlarını feda etmişlerdir. 

Gözlerini bile kırpmadan vatanı ve milletini koruma uğruna göğüslerini siper etmiş olan bu vatanın evlatları şehitlik mertebesine ulaşmışlardır. Bu direniş, özgürlük mücadelemizde önemli bir yere sahiptir ve bu Limasol’lu Kıbrıs Türklerinin kahramanlık destanıdır. Bu uğurda can vermiş şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. 

Bu anlamlı gün vesilesiyle bir kez daha halkımızın özgür ve egemen bir yaşama ulaşmasında ortaya konan fedakârlıklara ve yaşanan zorluklara dikkat çekmek istiyorum. 

Bu anlamlı direniş, yıllarca bu adada Türk varlığının sürdürülmesi için verilen zorlu mücadelelerin ve Kıbrıs Türkü’nün bugünlere nasıl geldiğinin anlaşılması açısından büyük bir öneme sahiptir. Tarihimizde onurlu bir direniş olarak yerini alan Limasol Direnişi’nde, tüm zor şartlara rağmen vatan müdafaası uğruna halkımız canını ortaya koyarak, bir kez daha hiçbir esareti kabullenemeyeceğini tüm dünyaya ispatlamıştır. 

Kıbrıs konusunda bugün gelinen aşamada ve yaşanan acı tecrübeler ışığında bilinmelidir ki, egemenliğimizden ve Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden asla taviz vermeyeceğiz. Bu duruşumuz ilgili taraflarca çok iyi anlaşılmalı ve Kıbrıs Türkü’nün bu konudaki iradesini esas almayan çabaların sonuçsuz kalacağının idrak edilmesi bu konudaki en gerçekçi tutum olacaktır. 

Bu anlamlı direnişin 58’inci yıldönümü vesilesiyle, Kıbrıs Türk Mücadele Tarihine Limasol Direnisi kahramanları olarak adını altın harflerle yazdıran ve tüm Mücahitlerimizi, Gazilerimizi saygı ve minnetle, bu toprakları kanlarıyla vatan yapan Aziz Şehitlerimizi rahmetle anar, bu gururu paylaşan tüm halkımıza sevgi ve saygılarımı sunarım.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Falyalı Bağlantısını Görüntüler Ele Verdi12 Şubat 2022 Cumartesi 10:01
  • Sucuoğlu: Hükümet Çarşamba’ya kadar netleşecek11 Şubat 2022 Cuma 22:18
  • Söylemez Kardeşlerin Avukatı Tutukluluğu Doğruladı11 Şubat 2022 Cuma 20:13
  • 602 Vaka11 Şubat 2022 Cuma 19:41
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Test Sonucu Negatif11 Şubat 2022 Cuma 19:19
  • Bulunç: Uluslararası Toplumda Hak Ettiğimiz Yeri Alma Karalılığımızı Azim ve İnançla Sürdürüyoruz11 Şubat 2022 Cuma 19:17
  • Falyalı Suikastında Yeni Bilgiler: İki Ayrı Pusu Atılmış11 Şubat 2022 Cuma 18:01
  • Hentbol Federasyonlarından Başbakanlık’a Ziyaret11 Şubat 2022 Cuma 17:47
  • Lefkoşa Muayene Şubesi Geçici Süre Kapandı11 Şubat 2022 Cuma 17:43
  • CTP MYK, UBP İle Yapılan Görüşme İçin Toplanıyor11 Şubat 2022 Cuma 17:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti