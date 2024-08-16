Başbakan Halktan Özür Dilemelidir

Kesintisiz, erişilebilir ve temiz elektrik enerjisi ise maalesef bir günlük politikalar ile, ekranlar karşısında gösteri yapılarak başarılabilecek bir iş değildir.

Bugün KIB-TEK’te yaratılan tablonun ve ülkedeki elektrik sorununun bir numaralı sorumlusu Başbakan Sayın Ünal Üstel'dir. Kendisi bunun farkında olmayacak kadar konuyla ilgili bilgisiz veya yanlış bilgilendirilmiş olabilir, ancak gerçek budur.

EL-SEN’in veya başka bir örgütün KIB-TEK’i sabote etmesine gerek yoktur. Çünkü KIB-TEK yıllardır doğrudan ve sistematik olarak sayın başbakan ve hükümeti tarafından sabote edilmekte, ve bugünkü gariban duruma hazırlanmaktadır.

KIB-TEK’in son 10 yıldır yapması gereken yatırımlar hükümetler tarafından yapılmamış ve tüm yatırım talepleri ötelenmiştir. KIB-TEK’in son 5 yıldır yapması gereken bakım ve onarımlar doğrudan hükümet tarafından aksatılmakta ve sabote edilmektedir. Yakıt kalitesi düşürülmüş, kirli yakıt kullanılarak insanımız açık bir şekilde zehirlenmektedir.

Bu konularda KIB-TEK çalışanının temsilcisi EL-SEN’in tüm uyarıları dikkate alınmamıştır.

Hükümetler KIB-TEK’i maliyetinin altında satış yapmaya mecbur bırakıp kurumu mali açıdan batağa sürüklemiştir. KIB-TEK’in içine düşürüldüğü bu durumdan bir çok hükümet belli oranlarda pay sahibi olabilir ancak en büyük sorumlu yıllardır başbakan olan Sayın Ünal Üstel ve hükümetidir.

Bütün bu karanlık tablonun yaratılmasındaki ana sebep ise siyasetin elektrik alanındaki çıkar grupları tarafından açıktan, gizli veya dolaylı finanse edilmiş ve/veya ediliyor olmasıdır.

Ülkede hükümetler tarafından yaratılmış böylesine aptalca bir durumun daha mantıklı bir açıklaması mümkün olamaz. Hiç bir hükümet yıllarca iktidarda kalıp ülkeyi elektriksiz bırakabilecek kadar bilgisiz ve beceriksiz olamaz.

Maalesef tüm veriler KIB-TEK’in kasten hükümetler tarafından çökertildiğini göstermektedir.

Sayın başbakanın ekranlar başında gösteri yaparak başka bir sorumlu araması talihsiz ve anlamsız bir çabadır. Sayın Başbakan sorun çözmek istiyorsa tüm bu tablodan dolayı halktan özür dilemeli ve doğruyu yapmak için EL-SEN ile omuz omuza çalışmalıdır.

Dün yanına aldıkları sorunu çözecekler değil, sorunu yaratanlardır.

DAÜ-SEN