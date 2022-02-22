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Başbakan Johnson, İngiltere'de tüm Covid kısıtlamalarının kaldırılacağını, ücretsiz test uygulamasının sona ereceğini açıkladı

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki tüm Covid kısıtlamalarının 24 Şubat Perşembe günü sona ereceğini ve isteyen herkese ücretsiz hızlı antijen testi dağıtımının 1 Nisan'da durdurulacağını söyledi.
Başbakan Johnson, İngiltere'de tüm Covid kısıtlamalarının kaldırılacağını, ücretsiz test uygulamasının sona ereceğini açıkladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki tüm Covid kısıtlamalarının 24 Şubat Perşembe günü sona ereceğini ve isteyen herkese ücretsiz hızlı antijen testi dağıtımının 1 Nisan'da durdurulacağını söyledi.

Başbakan Johnson Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, Covid testi pozitif çıkanlar için karantina şartının da kaldırılacağını belirtti.

Nüfus içinde bağışıklık seviyesinin arttığını ve ölüm oranının bu mevsimde beklenen seviyenin altında olduğunu belirten Johnson, kısıtlamaların da artık tümüyle kaldırılabileceğini ifade etti.

Johnson, "Covid birden ortadan kalkmayacak, bu nedenle, kalan düzenlemelerin kaldırılması için bu savaşın tümüyle sona ermesini bekleyenler, İngiliz halkının özgürlüğünü uzun süre kısıtlıyor olacaktır" dedi ve ekledi:

"Hükümetimiz bunun doğru ya da gerekli olduğuna inanmıyor. Kısıtlamalar ekonomimiz, toplumumuz, ruhsal sağlığımız ve çocuklarımızın yaşam fırsatları açısından ağır bir yük oluşturuyor ve biz artık bu ağır maliyete katlanmak istemiyoruz."

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