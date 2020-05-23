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Başbakan Johnson'un baş danışmanı Cummings istifası isteniyor

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Başbakan Johnson'un baş danışmanı Cummings istifası isteniyor
Başbakan Johnson'un baş danışmanı Cummings istifası isteniyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın baş danışmanı olan Dominic Cummings'e, sokağa çıkma kısıtlamalarına uymadığının ortaya çıkması sonrası istifa çağrısı yapılıyor.

Cummings'in koronavirüs semptomları göstermesine ve sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmasına karşın, eşiyle birlikte Londra’dan yüzlerce kilometre uzağa seyahat ettiği öğrenildi.

Cummings’e yakın bir kaynak, çiftin, ebeveynlerinin Durham bölgesindeki evine kendilerini izolasyona almak için gittiklerini söyledi.

Olayla ilgili olarak polisin Cummings'in bilgisine başvurduğu da bildirildi.

Konuyla ilgili ilk haberler Mirror ve Guardian gazetelerinde yer aldı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, Başbakan Boris Johnson'dan "hızlı bir açıklama" talep edildiğini duyurdu.

Cummings ve eşine yakın olan bir kaynak, çiftin, çocuk bakımı için yardıma ihtiyaçları duydukları için bu yolculuğu yaptıklarını söyledi.

Mayıs ayı başında da İngiltere hükümetinin koronavirüs danışmanıProf. Neil Ferguson sosyal mesafe kuralını ihlal nedeniyle istifa etmişti.

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