Başbakan Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne gitti!

Kıbrıs Time internet gazetesinin haberine göre ,Başbakan Tufan Erhürman ile Hayvan Üreticileri Birilği Başkanı Mustafa Naimoğluları, Erhürman'ın kendi kullandığı özel aracıyla Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne gittiler.

Başbakan Erhürman bir süre polis yetkilileri ile görüştükten sonra Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nden ayrıldı.

Bu arada KIBRIS TİME'a ulaşan bilgiye göre traktörlerden birinin bakanlık kapısından çekildiğini ve sahibinin de serbest bırakıldığı öğrenildi.

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