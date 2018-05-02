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Başbakan müjdeyi verdi... Karpaz'a Üniversite 2019 yılında öğrenci alacak

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Başbakan müjdeyi verdi... Karpaz'a Üniversite 2019 yılında öğrenci alacak
Başbakan müjdeyi verdi... Karpaz'a Üniversite 2019 yılında öğrenci alacak

İşte o açıklama;

Karpaz için bir bölgesel kalkınma projesi üzerinde çalıştığımızı açıklamıştık. En önemli konulardan biri de başlamış olan projeleri atıl kalmaktan kurtararak tamamlamak.

Dipkarpaz'da GAÜ tarafından yapılmakta olan kampus bölge açısından son derece önemli. Bugün projeyi Sayın Serhat Akpınar başkanlığındaki GAÜ heyeti, Belediye Başkanı ve Dipkarpaz halkıyla birlikte yerinde inceleme fırsatı bulduk.

Hedef 2019-2020 öğretim yılında faaliyete geçilmesi.

Karpaz'ı, çevreyi koruyarak, planlı bir biçimde kalkındıracağız...

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