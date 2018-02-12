  • BIST 114.822
  • Altın 161,863
  • Dolar 3,8050
  • Euro 4,6632
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Başbakan olamayan Özgürgün dertli

» »
Başbakan olamayan Özgürgün dertli
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Cuma günü okunan hükümet programına ilişkin görüşmeler gündemiyle toplandı

İlk sözü alann UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, “Cumhurbaşkanı bize hep rakip gibi davrandı. Bu hükümet dört parti bir de Cumhurbaşkanı desteği ile kuruldu” dedi.
Özgürgün’ün açıklamalarından satır başları şöyle

“Bu hükümetin bir ortağı da Cumhurbaşkanı’dır”

“Hükümet programında Kıbrıs konusunda tek bir satır bile yok”

“Bet ofislerin, gece kulüplerin kapatılacağına dair bir şey göremedim”

“Ana muhalefet görevimizi sonuna kadar yapacağız”

“Halkın iradesinin tersine bir hükümet kuruldu”

“Aslında iyi niyet gösterdik, Meclis başkanı 40 oy aldı, demek ki bizden de aldı”

“21 Milletvekili ile Meclis Başkanlığı’nı da alamayan ilk parti oldu”

“Cumhurbaşkanı sizin her istediğinizi yapacak”

“Dönemin Dışişleri bakanı ile sayın Cumhurbaşkanı hiç görüşmedi, Sanki, Tahsin Bey aydan geldi"

ozgurgun-003.jpg

(havadis)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Meclis hükümet programını görüşüyor12 Şubat 2018 Pazartesi 14:16
  • Öyle bir deyim mi var? Sağlanan destek "deve tüyü kadar"mış12 Şubat 2018 Pazartesi 13:59
  • Polis denetimleri artırdı: 1 haftada 6226 araç sürücüsü kontrol edildi12 Şubat 2018 Pazartesi 13:53
  • Değirmenlik Belediyesi ile Belediye Emekçileri Sendikası (BES) arasında sözleşme12 Şubat 2018 Pazartesi 13:42
  • Metehan'da 1 kilo uyuşturucu12 Şubat 2018 Pazartesi 13:21
  • Başbakan olamayan Özgürgün dertli12 Şubat 2018 Pazartesi 13:10
  • Kayıp şehit İbrahim Ramadan, bugün, Boğaz Şehitliği’ne defnedildi12 Şubat 2018 Pazartesi 13:06
  • Ormancılar, kaçak ağaç kesimine karşı caydırı ceza talep etti12 Şubat 2018 Pazartesi 11:51
  • Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi Akdeniz Köyü sahilinde temizlik yaptı12 Şubat 2018 Pazartesi 11:22
  • Sağlık Bakanı Filiz Besim, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret etti12 Şubat 2018 Pazartesi 10:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti