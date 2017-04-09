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Başbakan Özgürgün açılışa katıldı

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Başbakan Özgürgün açılışa katıldı
Başbakan Hüseyin Özgürgün, "Eye Connection" isimli iş yerinin açılışına katıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Dereboyu'nda yer alan iş yerinin açılışına, Başbakan Özgürgün'ün yanı sıra  3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Başbakan Özgürgün, açılışta yaptığı konuşmada, Selin Bulutoğluları'nın "genç bir girişimci ve geleceği olan birisi" olduğunu belirterek, söz konusu gözlük markasının KKTC'de ilk kez temsilcilik açtığını söyledi.

Başbakan Özgürgün,  Türkiye dışında ilk yurtdışı şubesini KKTC'de açan markanın, KKTC'deki şube sayılarını artırmasını temenni ederek, başarılar diledi.

Daha sonra mağazayı gezen Özgürgün, kızı Sıla'ya hediye aldı.

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