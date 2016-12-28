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Başbakan Özgürgün, bugün Lefke’de halka buluşuyor

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Başbakan Özgürgün, bugün Lefke’de halka buluşuyor
Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün Lefke’nin ilçe olmasıyla ilgili düzenlemeleri öngören yasa tasarısının dün Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından bugün Lefke’de halkla bir araya geliyor.

Öğleden sonra saat 16.00’da Lefke Spor Kulübü’nü ziyaret edecek olan Başbakan Özgürgün, burada halka buluşacak.

 

Başbakan Özgürgün, öncesinde de, 14.30’de Lefke Avrupa Üniversitesi’nde “Kıbrıs’ın Dünü, Bugünü, Yarını” konulu konferans verecek.

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