Başbakan Özgürgün, bugün Lefke’de halka buluşuyor

Öğleden sonra saat 16.00’da Lefke Spor Kulübü’nü ziyaret edecek olan Başbakan Özgürgün, burada halka buluşacak.
Başbakan Özgürgün, öncesinde de, 14.30’de Lefke Avrupa Üniversitesi’nde “Kıbrıs’ın Dünü, Bugünü, Yarını” konulu konferans verecek.
Öğleden sonra saat 16.00’da Lefke Spor Kulübü’nü ziyaret edecek olan Başbakan Özgürgün, burada halka buluşacak.
Başbakan Özgürgün, öncesinde de, 14.30’de Lefke Avrupa Üniversitesi’nde “Kıbrıs’ın Dünü, Bugünü, Yarını” konulu konferans verecek.
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