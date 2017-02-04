Başbakan Özgürgün Büyükkonuk Pine View tesislerinin açılışını yaptı

4 Şubat 2017 - Başbakan Hüseyin Özgürgün, sorun çözmek için geldiklerini ifade ederek, 2017 yılının yatırımlar açısından atılım yılı olacağını söyledi

Başbakan Hüseyin Özgürgün: "2017 yatırımlar açısından atılım yılı olacak"

-Başbakan Özgürgün, Büyükkonuk Belediyesi'ne devredilen Pıne View sosyal tesislerinin açılışını yaptı

4 Şubat 2017 - Başbakan Hüseyin Özgürgün, sorun çözmek için geldiklerini ifade ederek, 2017 yılının yatırımlar açısından atılım yılı olacağını söyledi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, yeniden Büyükkonuk Belediyesi'ne devredilen Pıne View sosyal tesislerimin açılışını yaptı. Açılışa, bazı bakanlar ve milletvekilleri , bürokratlar ile bölge belediye başkanları ve halk katıldı.

Başbakan Özgürgün, açılışta yaptığı konuşmada, güzel bir tesisin kazandırılmasından mutlu olduğunu ifade ederek, tesisin, Büyükkonuk ve yöre halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu'un kendisini ilk ziyarete geldiğinde, tesisin atıl durumda olduğunu, bir kaç hükümet geçtiğini ve konuyu çözemediğini söylediğini aktararak, konunun çözülmesi için büyük destek verdiklerini ve ancak bunun geç kalmış bir destek olduğunu kaydetti.

Hükümetlerin görevinin sorun çözmek olduğunu, kendilerinin de sorun çözmek için geldiğini belirten Başbakan Özgürgün, ülkeye ve bölgeye yararlı projelere imza atmaya devam edeceklerini, halkın mutluluğunun, siyasetçinin ödülü olduğunu söyledi.

Başbakan Özgürgün, hükümetin 9 aylık sürede güzel projelere imza attığını ifade ederek, hizmetin ve sorunların bitmediğini, yerel yönetimler ve diğer paydaşlarla el birliği ile çalışarak sorunların çözüleceğini belirtti.

Başbakan Özgürgün, bir çok projesinin başladığını ve başlayacağına değinerek, 2017 yılının yatırımlar açısından atılım yılı olacağını söyledi.

Açılış töreninde, yöre şairlerinden Mehmet Milli, Başbakan Hüseyin Özgürgün için yazdığı şiiri okudu.

Törende konuşan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, uzun süre verilen mücadele sonucunda The Pine View tesislerinin halkın hizmetine kazandırıldığını kaydetti…

Tesiste en iyi şekilde hizmet vermeyi amaçladıklarını söyleyen Sennaroğlu, belediyeciliğin ekip işi olduğunu ifade etti ve ekibi ile uyumlu bir şekilde çalışmalara devam edeceğini sözlerine ekledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da tesisin diğer bölgelere kazandırılması için de çalıştıklarını söyleyerek, kültürün yaşatılması için yapılan etkinliklerin ülke turizmine de katkı sağladığını kaydetti.

Ülkede yapılan etkinlik ve festivallerin bir plan ve program çerçevesinde takvimlendirileceğini ve ülkeyi ziyaret eden Turistlerin söz konusu etkinlikleri ziyaret edebileceğini anlatan Ataoğlu, böylelikle ülkeye gelen turist sayısını da arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

Konuşmaların ve folklor gösterisinin ardından toplu olarak kurdele kesimi yapılarak, sosyal tesislerinin açılışı yapıldı.

Başbakan Özgürgün ve beraberindeki bakanlar tesisleri inceledi. Başbakan Özgürgün yöresel yiyeceklerin tadına baktı. Açılışa gelen vatandaşlar, Başbakan Özgürgün'e yoğun ilgi göstererek, anı fotoğrafı çektirdi.