Başbakan Özgürgün Cenevre'den ayrıldı

Başbakan Özgürgün ile birlikte Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve beraberindeki heyet de KKTC'ye dönmek üzere Cenevre'den ayrıldı.
Başbakan Özgürgün ve beraberindeki heyet bu gece geç saatlerde ülkeye dönecek.
Başbakan Özgürgün ile birlikte Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve beraberindeki heyet de KKTC'ye dönmek üzere Cenevre'den ayrıldı.
Başbakan Özgürgün ve beraberindeki heyet bu gece geç saatlerde ülkeye dönecek.
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