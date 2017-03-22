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Başbakan Özgürgün, Dış Basın Birliği yeni Yönetim Kurulu'nu kabul etti

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Başbakan Özgürgün, Dış Basın Birliği yeni Yönetim Kurulu'nu kabul etti
Başbakan Hüseyin Özgürgün, Dış Basın Birliği’nin yeni Başkanı Tahir Olcay Kıraç ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Başbakanlık’taki kabulde Hüseyin Özgürgün, Dış Basın Birliği’nin ülkede önemli bir görev ifa ettiğini, birliğin çalışmalarına katkıda bulunmaya hazır olduklarını kaydetti ve yeni Yönetim Kurulu’na çalışmalarında başarı diledi.

Dış Basın Birliği Başkanı Tahir Olcay Kıraç ise hedeflerinin, üyelerinin özlük haklarının iyileştirilmesine ve mesleklerini en iyi ortamda icra etmesine yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Kıraç, Türkiye ve KKTC’nin en iyi şekilde temsil edilmesi, Kıbrıs Türk halkının haklı davasının en doğru bir şekilde basında yer almasının öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

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