Başbakan Özgürgün, Erdoğan ile görüşecek

Başbakan Hüseyin Özgürgün, çalışma ziyareti çerçevesinde bu akşam Ankara’ya gidiyor.

Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da nezaket ziyaretinde bulunacak olan Başbakan Özgürgün, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile görüşecek ve Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile bir araya gelecek.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün, Başbakan Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Türkeş ile görüşmelerinde, Ekonomik ve Mali Protokol gözden geçirilecek, iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek.

Başbakan Özgürgün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2 Ocak 2017 de nezaket ziyaretinde bulunacak.