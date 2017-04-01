Başbakan Özgürgün, Kan Bağışı Kampanyasında kan verdi

Başbakan Özgürgün, Akdoğan'da düzenlenen kan bağışı kampanyasında, kan verdikten sonra yaptığı açıklamada, etkinlikle, hem kayıp şehidin anısının yaşatıldığını hem de kan bağışının önemine dikkat çekildiğini söyledi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu, halkın buna dikkatinin çekilmesinin önemli olduğunu ifade eden Başbakan Özgürgün, 1-7 Nisan tarihleri arasının Kanser Haftası olduğunu hatırlatarak, kan vermenin bu açıdan da önemli olduğunu kaydetti.

Kan bağışında farkındalık yaratmak ve kampanyaya destek vermek amacıyla kan verdiğini, kan bağışının sürekli olması gerektiğini belirten Başbakan Özgürgün, kayıp şehit Nesip Hasan'ın ailesine de taziyelerini sundu.

Başbakan Özgürgün, Akdoğan’da kan bağışı için gelen vatandaşlarla da sohbet etti.