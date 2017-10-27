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Başbakan Özgürgün Kaya'yı kabul etti

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Başbakan Özgürgün Kaya'yı kabul etti
Başbakan Hüseyin Özgürgün temas ve incelemelerde bulunmak amacıyla KKTC’ye gelen TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı kabul etti.

Özgürgün’ün Kaya’yı kabulünde TC Lefkoşa Büyükelçisi Deryan Kanbay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner de hazır bulundu.

TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ziyaretinde yaptığı konuşmada, Bakan Saner’in daveti üzerine KKTC’ye geldiğini,  Kuzey Kıbrıs’ta kadın, çocuk  ve yaşlı konularında ortak çalışmaları olduğunu söyledi ve bir mutabakat zaptıyla ortak çalışmaları hukuki bir zemine kavuşturacaklarını belirtti.

Kaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü destekleriyle KKTC halkının yanında olacaklarını da ifade etti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün de, Çalışma Bakanlığı ile yürütülen çalışmaların hem KKTC hem de Türkiye açısından olumlu olduğunu ifade etti ve iki kardeş halkı da ilgilendiren önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

Özgürgün ayrıca,  iki ülke arasındaki uluslararası anlaşmaların da hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

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