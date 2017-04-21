Başbakan Özgürgün: “Küçük işletmelerin büyümesiyle ekonomi de büyüyor”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, küçük işletmelerin büyümesinin ekonomiyi ve ülkeyi de büyüttüğünü söyledi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Özgürgün, işadamı Erdinç Küçükuncular’ın, Lokmacı Kapısı girişinde bulunan kuyumcu dükkanının açılışına katıldı. 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da açılışa katılanlar arasında yer aldı.

Başbakan Özgürgün, iş yerinin hayırlı olması ve bol kazanç getirmesi dileğiyle başladığı konuşmasında, “Küçük işletmelerin büyümesi ve gelişmesiyle ülke ekonomisi de büyüyor” dedi.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlenerek büyümesinin ülkeyle paralel olduğunu kaydeden Başbakan Özgürgün, ülkenin tüm ticaret dünyasına bol kazanç ve ülkeyle birlikte gelişme dileğinde bulundu.