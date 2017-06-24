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Başbakan Özgürgün, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

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Başbakan Özgürgün, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
Başbakan Hüseyin Özgürgün, Ramazan Bayramı’nın sağlık, huzur ve esenlik içerisinde geçmesini dileyerek, tüm halkın, Anavatan Türkiye’nin ve tüm İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Özgürgün mesajında, “Tüm İslam alemi için büyük anlam ve değer taşıyan Ramazan Bayramı’nı ülkemizde de kutlamaya hazırlanıyoruz. Bu müstesna ayda idrak edilen, iyilik, güzellik ve insani değerlerin ön plana çıkması, Bayramın, toplumsal birlik ve beraberlik içerisinde geçirilmesini temenni ederim” dedi.

Bayramların en güzel yanının, insanların birbiriyle bütünleşmesine, aile içi ve toplumsal bağların güçlendirilmesine olanak sağlaması olduğunu belirten Özgürgün, “Bu kıymetli zamanların değerini çok iyi bilmeli, günlük hayatın koşuşturmasıyla zaman ayıramadığımız dost, akraba ve yakınlarımızla bir araya gelerek bayramın güzelliğini yaşamalıyız” ifadelerini kullandı.

Bunun yanında bayramın özünde yatan sevgi, hoşgörü, paylaşma ve dayanışma gibi insani değerlerin hissedilerek, yoksul ve muhtaç durumda olanların da hatırlanması gerektiğine işaret eden Başbakan Özgürgün, “Sahip olduğumuz bu manevi değerleri devam ettirmek ve bizden sonraki nesillere aktarmak en asli görevlerimizdendir” dedi.

Hükümetin, halka daha iyi hizmet sunmak, ülkeyi daha refah günlere kavuşturmak için çalıştığını kaydeden Özgürgün, “İnanıyorum ki, devletimize olan inancımız sayesinde ortaya koyduğumuz hedefler, hızla hayata geçecek ve ülkemiz daha aydınlık yarınlara ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.

 

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