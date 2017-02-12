 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAFransa nükleer santralinde patlama!

Başbakan Özgürgün Rum gazetesine değerlendirmelerde bulundu

»
Başbakan Özgürgün Rum gazetesine değerlendirmelerde bulundu
Başbakan Hüseyin Özgürgün, bugün Rum basınında yer alan demecinde, Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Kathimerini gazetesinde yer alan demecinde “güvenlik ve garantilerin Kıbrıs Türk tarafının kırmızı çizgisi olduğunu” ifade eden Başbakan Özgürgün, “yapılan son kamuoyu yoklamalarında halkın yüzde 80’inden fazlasının, sistemin korunmasından yana tavır takındığını” söyledi.

“Harita Sunulması Akıncı’nın Hatası” başlığıyla yayımlanan demece göre Özgürgün, “yönetimle ilgili konuların, başkan ve başkan yardımcısının yetkilerinin çok karmaşık bir şekilde yazıldığını ve sorunlar ortaya çıkacağını” belirtti.

Gazete, Özgürgün’ün gazeteye verdiği demecinde “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kapalı şehir Maraş’ın Erenköy kıyı bölgesiyle (Erenköy’ü Kıbrıs Türk tarafıyla birleştirecek olan bir kıyı bölgesi) değiş tokuş edilmesini teklif ederek, Kıbrıs sorununda yeni bir öneri ortaya koyduğunu söylediğini” de aktardı.

Gazeteye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konunun tamamına duygusal bir şekilde yaklaştığını da ileri süren Özgürgün, kendilerinin mevcut aşamada harita sunulmasının yanlış bir hareket olduğunu düşündüklerini ifade etti.

“Ellerinde güçlü bir kağıt tutmakta olduklarını” dile getiren Özgürgün, “Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bundan vazgeçmeyi seçtiğini” öne sürdü.

Özgürgün’ün gazeteye demecinde, garantiler konusunda sistemin gözden geçirilmesine kapıyı kapamadığı yorumunda da bulunan gazete, Özgürgün’ün “müzakerelerin kilitlenmesi durumunda B planınız var mı” sorusunu yanıtladığını da kaydetti.

Gazeteye göre Başbakan Hüseyin Özgürgün, B planının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yoluna devam etmesi gerektiği şeklinde olduğunu belirterek, sözlerinin devamında “kendi demokrasisi ve bağımsız yargısıyla, biz kendi devletimize sahibiz” ifadelerini de kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hristoforu: “anneden göçmenlik statüsü göçmen sayısını artırmadı”12 Şubat 2017 Pazar 12:40
  • “Yazdan sonra çözümün yakalanması zor”12 Şubat 2017 Pazar 11:07
  • Rum kesiminin yaklaşık 14 ton altın rezervi var12 Şubat 2017 Pazar 11:06
  • Türkiye Dört Özgürlükte ısrarcı12 Şubat 2017 Pazar 11:04
  • “618 kilise ile 21 manastır Rumlara iade edilecek” iddiası12 Şubat 2017 Pazar 11:04
  • "Kıbrıs bu rakamı konuk edemez”12 Şubat 2017 Pazar 11:02
  • Kıbrıs Rum Tenis Federasyonu: “Bünyemizde 20 Kıbrıslı Türk sporcu var”11 Şubat 2017 Cumartesi 12:42
  • Rum siyasilerden Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalar11 Şubat 2017 Cumartesi 11:54
  • Kıbrıslı Türklere saldırılar11 Şubat 2017 Cumartesi 11:51
  • Yunanistan’a bağlanma referandumu Güney’deki okullarda kutlanacak11 Şubat 2017 Cumartesi 11:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti