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Başbakan Özgürgün'den "Kıbrıslılığa" yalanlama

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Başbakan Özgürgün'den "Kıbrıslılığa" yalanlama
Başbakan Hüseyin Özgürgün’e Yakın Doğu Üniversitesi tarafından Altın Anahtar Onur Ödülü verildi. Düzenlenen ödül töreninin ardından Başbakan Özgürgün üniversite öğrencileri ve öğretim görevlilerine Kıbrıs konusunda konferans verdi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’e Yakın Doğu Üniversitesi tarafından Altın Anahtar Onur Ödülü verildi.

Düzenlenen ödül töreninin ardından Başbakan Özgürgün üniversite öğrencileri ve öğretim görevlilerine Kıbrıs konusunda konferans verdi.

SADIKOĞLU: "UBP ÜLKEDEKİ SİYASETİ TOPARLADI"

YDÜ Rektör Yardımcısı Fahreddin Sadıkoğlu yaptığı açılış konuşmasında üniversite hakkında bilgi verdi. Kuzey Kıbrıs’ta siyasi yaşamın iki yıl önce çok çalkantılı bir dönem geçirdiğini kaydeden Sadıkoğlu, UBP’nin ülkedeki siyaseti toparladığını, sağlam bir hükümet kurduğunu söyledi.

YDÜ Kurucu rektörü Dr. Suat Günsel de Altın Anahtar Onur Ödülünü vermeden önce başbakan Özgürgün’ü kutladı.

GÜNSEL'DEN ÖZGÜRGÜN'E ALTIN ANAHTAR ÖDÜLÜ

Günsel Başbakan Özgürgün’ün devleti yönetirken aklı ve zekası ile hareket ettiğini, dostluk ilişkilerini yüreği ile yürüttüğünü ancak eğitim söz konusu olduğunda ise hem aklını hem yüreğini kullandığını söyledi.

Günsel daha sonra Başbakan Özgürgüne Altın Anahtar Onur Ödülünü takdim etti.

Ödül töreninin ardından Başbakan Hüseyin Özgürgün Kıbrıs konulu konferans verdi.

Kıbrıs konusunun BM gündemindeki en eski sorun olduğunu kaydeden Başbakan Özgürgün, adanın jeopolitik önemine işaret etti, tarihi hakkında bilgi verdi.

ÖZGÜRGÜN: "YUNANİSTAN'DAN KIBRIS'A NÜFUS AKTARIMI YAPILDI"

İngilterenin adayı tek taraflı ilhakının ardından Kıbrıslı Türklerin adayı terk etmeye başladığını ve Yunanistan’dan Kıbrıs’a nüfus aktarımı yapıldığını anlatan başbakan, 1931 yılından sonra Rumların ENOSİS taleplerinin arttığını kaydetti. Başbakan Özgürgün, 1950 yılında ENOSİS Plebisitinin yüzde 95 ile kabul edildiğini hatırlattı, Rum tarafında bugün aynı plebisit yapılsa aynı sonucun çıkacağına emin olduğunu söyledi.

Başbakan Özgürgün o dönemden başlayarak Kıbrıslı Türklerin ENOSİS’e karşı verdiği mücadeleyi, 20 Temmuz müdahalesinin gerekçelerini ve KKTC’nin kuruluşunu anlattı.

"KIBRISLI DİYE BİRŞEY YOKTUR"

Yaklaşık 50 yıldır süren müzakerelerde gelinen son aşamanın da Rum Meclisi’nde alınan ENOSİS plebisiti kararı ile bir kez daha durduğunu kaydeden başbakan Özgürgün, “Kıbrıs Türk tarafı olarak Türkiye ile birlikte bu karar ortadan kalkmadan masaya dönmemeliyiz dedik. Hala o noktadayız” dedi.

“Kıbrıslı diye birşey yoktur. Yunanlılar vardır, Türkler vardır. Kıbrıs’ta mesele budur” diyen Başbakan Özgürgün, Rumların Yunan bayrağı altında mücadele verdiğini anlattı..

Başbakan Özgürgün kendilerinin Kıbrıs konusundaki net duruşunu da ortaya koydu.

Başbakan “Kıbrıs davası Türkiyesiz halledilemez. Kıbrıs’ta eğer bir adım atılacaksa bu Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının birlikte atacağı bir adımdır” dedi.

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