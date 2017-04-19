Başbakan Özgürgün'e İdris'ten sert eleştiri

TDP Genel Sekreteri İdris, Özgürgün'ün Ombudsman Dizdarlı'ya yönelik "yetkinizi aştınız" sözlerine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, , Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün geçtiğimiz yıl kızının mezuniyet törenine katılmak üzere Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin yasalara uymadığını belirten raporu yayınlayan Ombudsman Emine Dizdarlı’ya yönelik "yetkini aştın" sözlerine eleştiri getirdi.

İdris, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bahçeye çiçekleri ekeceksiniz, düğünlere gideceksiniz, mezuniyetlere gideceksiniz, trafik cezalarını sildireceksiniz, sizi uyarana da yetkinizi aştınız diyeceksiniz.

Asıl yetkisini çoktan aşan sizsiniz.

Yapanın yanına kalmayacağı, her kesin hesap vereceği bir düzen yaratılana kadar mücadeleye devam.