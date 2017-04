Başbakan Özgürgün'e mesaj var!

26.04.2017 tarihli mesajlar şöyle:

Sn. Hüseyin Özgürgün, yine bizden olanları IN, bizden olmayanları OUT yaparak bizden olanlar sınavsız işe bizden olmayanları da beklemede bırakmışsın. Vallahi at binenin kılıç kuşanandır ama pandoranın kutusundan çıkartma yeteneği de halktadır. Adalet dediniz Adalet ablayı öldürdünüz. Hak dediniz Hakkı amcayı rahmetlik yaptınız. Adil bir düzen derken Adil amcayı yoğun bakıma uğurladınız. Halk Umut ile işe girmeyi bekliyor ama Umut'un bisikleti ile otomobilin altında kaldığını henüz öğrenmedi. Vallahi oIan hep halka oIuyor. Ülkeyi idare ettiğini sananlar ise egosunu tatmin ediyor.

**

Sn. Serdar Denktaş, DP tarafından düzenlenen seminerde yaptığınız konuşmada her gün onlarca kişinin “kamuda istihdam” için sana başvurduğunu kaydettiniz. Ve herkesin kamuda istihdam edilmesinin mümkün olamayacağını dile getirdiniz. Doğru da, çiftçiyi, hayvancıyı, üreticiyi üretimden kopartıp, memur yapma zihniyete neden dur denilmiyor? Artı özelde çalışma saatleri sırat köprüsünden geçme gibi addedilirken, kamuda bir elin balda diğer elin kaymakta olmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sn. Denktaş ekmeğini anasından emdiği süt burnundan akana kadar emek sarf ederek çıkarana enayi gibi bakan halkım, dairede vatandaşa şov yapana alkış tutuyor. Bu durum sizce de garip değil mi?

**

Sn Özdemir Berova, Dipkarpaz'da, Müdür, çocuklar ile veliler bir birine girdi. Küfürler dayaklar havada uçuşuyormuş. Söylendiği öne sürülen küfürlere ve atıldığı öne sürülen dayaklara sizler andilla koyarak baktıkça, akıyorum diye haber gönderen kan, dayanamayıp birden boşalıverecek. Ehh, o zaman değil pirincin, fasulyenin taşını bile ayıklayamayacaksınız. Sn. Berova, ağaçtan düşen yaprak nasıl ki kurumaya mahkûmsa, vatandaşın sorununa eğilmeyen ve bu nedenle gönülden düşen de unutulmaya mahkûmdur.

**

Sn. İsmail Bükülmez, televizyon programında yaptığın konuşmada, kumarhanelerin yeterince denetlenmediğini, ekonominin bittiğini ve insanların büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirdin. Doğru da parayı veren düdüğü çaldığını sen sanırım biliyorsun. Kumarhaneler, yok izin, yok bilmem ne adı altında bütçeye para akıtırken, bu hortuma kim balta vurur dersin? Sn. Bükülmez, Seçim kutusunu mesken tutup, seçim denilen oyuncağı halk olarak elimize aldık. Virgüllerde değil nokta ile biten cümlelerde bunların yarattığı sıkıntı ve sorunları tattık.

**

Sn. Gürcan Erdoğan, yeni makam aracın hayırlı ve uğurlu olsun. Geçirdiğin kaza sonrasında zaten kazalı bir araç sana yakışmazdı. Kıb-Tek gibi cebi delik, cepkeni yırtık olduğu iddia edilen, ancak söylenen ile yapılanların taban tabana zıt bir görüntü yansıtan elektrik dairesinde Müdüre bir makam arabacığı ne ki? Ha senin ve sizin yönetim kurulu başkanının İsmet Akim ile ilgili açıklaması da ilginçti. Sn. Müdür, başkanına selamımı iletirken, hesabını veremeyeceği işlere kalkışmasın. Çünkü öteki tarafta bulaşık yıkatmıyorlar dermisin?

**

Sn. Av. Emre Efendi, Beşparmak dağları üzerinde bulunan GONNO tepesi ile ilgili olarak Lapta’da olan parsellerin Karşıyaka’daymış gibi geçirildiğini kaydetmiştiniz. Ayrıca orijinal yer haritasında Gorno Tepesi ile ilgili parsel numarası yazmadığını, Lapta Belediyesi tarafından Şehir Planlama Dairesi’ne sunulan ve Bakanlar Kurulu kararında gösterilen haritaya sonradan bilgisayar ortamında parsel numarasının eklendiğini de dile getirmiştiniz. Yani sahtekârlık var imasında bulunmuştunuz. Sn. Efendi, İmam cami duvarına işerse cemaat ne yapar diye size soru tevdi etsem ayıp olmaz değil mi?

**

Sn. Taşkent Doğa Parkı yetkilileri sosyal medyadaki paylaşımlarınızın yanısıra, Cumhurbaşkanlığı dahil birçok kuruma gönderdiğiniz yazıda kafesler içerisinde bakımsız bir şekilde yaşamaya mahkum edilmiş hasta maymunların görüntüleri inanın hepsimizi üzdü. Bu bir çaresizlik hikâyesidir, son bir haykırıştır ile başlayan paylaşımda hayvanların ülkeye kaçak olarak sokulduğu ve uygun olmayan küçük kafeslerde tutulduğu ve olumsuz koşullarda yaşadıklarını belirttiniz. Bu olumsuzlukları yaratanlar unutmasınlar ki, ağzında bal olan arının, kuyruğunda iğnesi var. Ve sizin iğnenizin çok acı verdiğini hatırlatmak gerekir.

**

Sn. Tufan Erhürman hükümet Tatlısu sahilindeki kiralama işlemini iptal etmiş. Bu arada şimdi de Ötüken'de bir orman arazisinin kiralanması söylentisi dolaşıyor. Bu kadar ciddiyetsizlik, bu kadar hukuk tanımazlık olmaz. Bu hükümetin görevde kaldığı her gün gelecek kuşakların haklarından çalınmış bir gündür" diyorsun. Da, sevgili Tufan, silaha susturucu takmak silahın özeIIiğini değiştirmez. Sadece sesini azaltır. Ateş edilen hedefi yine etkisiz hale getirir. Bunlar silaha susturucuyu takmışlar, göz gez diyerek ne sahil, ne orman bırakıyorlar.

**

Sn. Bumin Paşa, Gonno Tepesine, Lapta Belediyesi tarafından yapılması düşünülen teleferik işi mahkeme koridorlarına taşınırken yaptığınız açıklama ile teleferik, meleferik mafiş olacak demişsin. Sayın Paşa, göğün her yerde olduğunu anlamak için dünyayı dolaşmak gerekmez. Olay mahkemeye intikal etmeden bir konsensüs sağlanarak çözülebilirdi kanaatindeyim.

**

Sn. Derviş Çebiç, bizim Minik Kuşlar cezaevinde ayrımcılık ve ada kayırma işlerinin başını alıp gittiğini dile getiriyor. Birçok gardiyan Müdürümüz kendini padişah zannediyor. Gardiyanlara uyuşturucu Eğitimi veriliyor. Eğitim iyi bir şey ama mesai saatlerinde çalışanlar eğitimi bu saatlerde alırken, vardiya çalışanlar hem eğitim hemde göreve geldikleri için ayrımcılık yaşıyor diyor. Aman Sayın Müdürüm, ağaç gün itibarı ile ne kadar yüksek olursa olsun, zamanı gelince yapraklarının yere düştüğünü unutmayın.

**

Sn Yelda Kali Atakan, sabah pırıl pırıl bir güne uyanıp, sevgiyle demlenmiş çayımın eşliğinde kahvaltı yapıp, mesaiye başlamak üzere yola çıkıyorum. Radyo güzel ülkemle ilgili çok iç açıcı haberler vermiyor özellikle kadın cinayetleri konusu midemi zorluyor ama her şeye rağmen güneşe yüzümü veriyorum. Bir kavşakta trafik durmuş tali yoldan çıkan 3-4 araca mutlulukla yol veriyorum. Arkamda tahammülsüz bir BAYAN (özellikle bu ibareyi yazıyorum çünkü kadın olmak asalet meselesi) sonrasında yola devam ediyoruz ve artık iş yerime geliyorum, sinyalimi dönüş yapmak için veriyorum arkamdan o BAYAN'ın kesintisiz korna sesi. Diyorum ya KADIN OLMAK ASALET MESELESİ diyorsun sosyal medya paylaşımında. Söylediklerine tümüyle katılıyorum ve noktayı da koyuyorum.

**

Sn. Mehmet Özişlek, inadım inat. Ağzımdan çıkan da küfürlü serenat modundaymışsın. Hadde zorunlu eğitim yasasını takmıyorsun. Onu da geçtik. Eğitim Bakanlığının umursamaz ve nemelazımcı durumuna da aldırmıyorsun. Ama polisin ne suçu vardı ki, elinde fırça onları istediğin gibi onları da fırçaladın? Hocam galiba bukez duvara tosladın. Ünlü düşünürler akıl, dünyayı yerinden oynatmaya yarayan bir kaldıraçtır diyor. Tabi sinir ve inattan bunu doğru dürüst kullanabilirsen diye de ben ilave etmek istedim. Yalnız aklın en büyük günahının, yeteri kadar dikkat göstermemesi olduğuna da vurgu yapmak isterim. Ne dersin?