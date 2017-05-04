Başbakan Özgürgün'e mesaj var

04.05.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Hüseyin Özgürgün “Çıkarma Plajı”nın özel bir firmaya 30 yıllığına kiralanmasıyla ilgili kararı dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında yeniden değerlendirdiğinizi öğrendik. Bakanlar Kurulu’ndan iptal kararı çıkmadı ancak, kararın uygulanmayacağını söylediniz. Hakkı dayı, iptal edemezler çünkü diyerek kesti attı. Ne demek istediğini anlamadım. Adil amca, hükümetimiz aldıkları yani almış oldukları karar sonrasında, adil bir durum yarattı. Hem partiler hemde kiralayanlar memnun kaldı dedi. Allah Allah ne demek istedi diye kafamı kurcaladım. Sn. Özgürgün, yapılan her iş sonrasında, bir yerlere yardım adı altında birilerinin 1 milyon, bir diğerinin 2 milyon yardım teşviki aldığı bu ülkede, yardım almadan bu işi yapmış olmanız bizleri sevindirdi.

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Sn. Alihan Pehlivan, "Amerikayı yeniden keşfedenler için..." diyerek fırlattığın taş bizim başı da bir güzel yardı. Kan akmadı ama şişti. Buz tedavisi uygulamak zorunda kaldım. Sevgili Alihan, bir kızı istemi dışında ellersen cinsel taciz, yok zorla ırzına geçersen tecavüz olur. Çıkarma Plajı ve tabiri caiz ise külliyesi plaj vs. için kiralandı. Yani cinsel tacize uğradı. Ama bukez üzerine otel yapılarak muhtemelen birde kumarhane yapılacak. Yani 'Matmazel' yatağa atılacak. İşte o zaman tecavüz olayı gerçekleşecek. Sevgili Alihan, siyasilere yakınlık başka birşey yanlışı desteklemek başka birşey. Siyasette tutunamadığın dalda yaprak olmaya çalışma. Kimseye zorla sevdiremezsin kendini diyor ünlü düşünürler. Birde bugün için ağaç ne kadar yüksek olursa olsun yaprakları mutlaka yere düşer. Bunu unutma. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Riza Yeşil Işık, Sosyal Medyadaki paylaşımında, arkadaşlar evin bahçesinde Gufi gördük, kaçırmak için önerileriniz nedir? Diye soruyorsun. Lastik yak. Yılanın sevmediği sarmısak gibi kokuları yay. Şayet bunlar fayda sağlamazsa etrafa cebindeki paradan biraz at. Malum bizim memleketteki Gufi'ler paraya çok düşkündür. Parayı kaptıkları gibi ortalıktan toz keserler. Sevgili Rıza, aslında düştüğümüz kuyular sandığımız kadar dipsiz değil, tutunmaya çalıştığımız ipler çürüktür.

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Sn. Menteş Öztürk, Lefkoşa Taksiciler Birliği As Başkanı olarak kaçak taksicilere kancayı fena taktığını görüyoruz. Geçen gece korsan taksici avına çıkmışsın. Müşteri kılığına giren arkadaşınız 20 TL ödedikten sonra kaçak taksiciyi enselemiş. 7 günde 7 korsan taksiciyi yakalatmak, taksicilerin ekmeğinin bir dilim büyümesi demektir. Sn. Öztürk, herkes kendine yakışanı yapar. Sahteler silinip gider yollardan, başkasının ekmeğini düşünen vefalı insanlar ise yüreğimizin Başkentinde kalır her zaman. Bu nedenle yolunuz doğru yoldur. Yola devam

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Sn. Tufan Erhürman Yavuz çıkarma Plajı’nın 30 yıllığına Bakanlar Kurulu kararı ile Altınbaş Holding’e kiralanmasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiğiniz açıklamasızda, “Meclis’te konuşuyoruz, UBP-DP milletvekillerinin, hatta bazı bakanların dahi kiralamadan haberi yok. Ciddiyetsizliğin bu kadarı” diyerek hükümete sert eleştirilerde bulundunuz ve gelecek hırsızları dediniz. Sevgili Tufan, zor durumlarda farkını gösteren değil, farkıyla zor duruma düşürmeyen farklıdır. Ve işin en enteresan tarafı, bu hükümetin iktidarda iktidarsızlık yaşamasıdır.

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Suat Aşır, sana sayın ile başlayan cümle kurmayacağım. Memlekete hoş geldin ama boş gelmedin. Sefalar ise hiç getirmedin. Ayrıldığın imam nikahlı eski eşin, Gamze Pehlivan’ı toplam 39 bıçak darbesi ile Mevta ettin. Yetmedi, benzin döküp ateşe vermek istedin. Sahi sen cehennemin hangi bölümünden firar ettin? Şimdi de pişmanım dolduruşa geldim diyorsun. Vah vah demek çok pişmansın? Nezen Teyfik, hayat üç buçuk ile dört buçuk arasındadır. Ya üç buçuk atarsın yada dört dörtlük yaşarsın. Sanırım bir yerlerin üç buçuk atarken, hapishanede kadına hasret mahkumlar arasında dört dörtlük bir yaşam sürersin. Hadde kolay gelsin.

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Sn. Aziz Limasollu Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’nin (KTEMB) olağanüstü genel kurulunda başkanlığa oybirliğiyle seçilmiş olmanızı kutlarız. Hayırlısı olsun. Yalnız dikkat edin. Cereyan ile oynamak tehlikelidir. Cereyan bizi tepe tepe deli divane yaptı. Yalnız oynamak tehlikeli olduğu kadar keyiflidir de. Bak Kıb-Tek'te bir kesimin keyiften bıyıklarını makas, sakallarını ustura kesmiyor. Cereyanın faturaları ile teptiği halk da şeşi beş görmeye başladı. Sn. Limasollu, yolu doğru olanın yükü de ağır olur. Doğru yolda olacağınıza inandığımız için yükünüzün de sandığınızdan daha ağır olacağına inanıyoruz. Kolay gelsin.

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Hamit Yılmaz, sayın sözcüğünü senin için kullanmak halka hakaret olacağı için kullanmıyorum. Bafra’da başından büyük işlere kalkıştın. Tatil için babasıyla birlikte KKTC’ye Hollanda’lı gelen genç kıza demir ile saldırman ne halt etmenin Arapçasıydı? Senin iki kuruşluk beynin sayesinde yaptıklarının bedelini bu ülke ödeyecek. Ve bu bedel ağır olacak. Kızın babasının Hollanda Medyasına taşıyacağı olay ile ilgili olarak pirincin taşını bıraktık fasulye ve nohuttun taşını bile ayıklamakta zorlanacağız. Ey demirci saldırgan usta Hamit efendi, yaşam bir deniz, insan ise onun kıyısıdır. Ancak zaman zaman kıyıya bazı insan müsveddeleri de vurur. Onları insan sanırsın. Ancak yanıldığında çok geç kalmış olursun. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Ali Üncü Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Lefke İlçe Kongresinde İlçe Başkanlığına getirilmişsin. Yeşil Lefke’mize siyasete atılan birisi olarak katkın olacağı bir gerçektir. Siyasette daha iyiyi ve güzeli yakalamak mutluluktur. O güzeli farklı şekilde sevmek ise heyecandır. Bu mutluluk ile heyecanı yaşayacağından eminiz. Kolay gelsin.

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Sn. Suphi Coşkun Dipkarpaz’da muhteşem bir projeyi hayata geçirdiğini öğrendik. "Dipkarpaz Rehabilitasyon Merkezi" ülkeye hayırlı ve uğurlu olsun. Mühim olan bir şey yapmak değil. Esas olan ülkeye kalıcı eser bırakmaktır. Hatice Teyzenin hayır duasını, Ali Amcanın takdirini kazanmaktır. Sn. Coşkun, bir kişinin yatarken ettiği duada yer almak, duaların en hayırlısında ve en güzelinde yer almaktır. Bunu becerebilen insanlar da sayılıdır. Dipkarpaz Rehabilitasyon Merkezi gibi hayırlı bir iş ile bu duada yer aldığın için seni kutlarız

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Sayın Ziya Emir, bir mesajımda Ogaynan iş yüklendin. Bir ton yük altında ezilmeden bu yük altından nasıl çıkacaksın diye sormuştum. Ziya gardaş bu ogaynan sırtına yüklediğin iş seni zorluyor. Sosyal hayatını sıfıra indirgiyor. Nerden bilirsin diye sorarsan söyleyeyim. Bizim Minik Kuşlar, bizim Ziya Emir vardı ya. Hani Taner abisi ile bazen açılırlar ve sohbeti koyulaştırıyorlardı ya işte o Ziya kayıp diyor. Gazetelere tam sayfa ilan vermişler. Sosyal Medya’da yerini bildirene mükâfat verilecek dediler. Ziya’cığım gel sen şu Minik Kuşları ürkütmeden yerini söyle. Onları fazla üzmeden ortaya çık. Herkes zamanda yolculuk yapıyor. Anılarıyla geçmişe, hayalleriyle geleceğe. Gel sen anılar ile bizi geçmişe gömme.