Başbakan Özgürgün'e mesaj var

29.09.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Hüseyin Özgürgün, bizim Sefa Karahasan’a yaptığınız açıklamada, Kıbrıs Rum yönetiminin yabancılara vatandaşlık vermesine karşı çıkmayarak, Türkiye’den gelenlerin KKTC vatandaşı yapılmasını eleştirmenin, Rum politikalarına hizmet etmek olduğunu söylediniz.. Mevhibe Teyze, Özgürgün bir Başbakan olarak, bir ülkenin nüfusunun %45’inden daha fazla vatandaş yapılmasının Uluslararası hukuka aykırı olduğunu sanırım birçok şeyi bilmediği gibi bunu da bilmiyordur. Buralara çok uzun yıllar gelen, buraları yurt bilen ve çocuklarını doğuranlara tabi ki vatandaşlık verilsin. Ama özel nedenlerden 9 günlük turistlere vatandaşlık verildi diye eleştiri yapanlara ‘Rum yanlısı’ denirse bende ‘Rum Yanlısıyım’ diyor. Bizim komşu Ali dayı ise Balcının bal tası varsa, oduncunun da sandık kırmada kullanacağı baltası var. Ayrıca, ne demek istemişse balı olandan pekmez esirgenmez dedi. Ben anlamadım. Siz anlamışsanız sorun yok.

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Sn. Cemal Özyigit Türkiye'de tek adam yönetimine rağmen Danıştay, ileri saat uygulamasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bütün uyarılara rağmen "kraldan fazla kralcı" kesilen ve Suudi saatinde ısrar eden bizdeki UBP-DP Hükümetinin kulakları çınlasın diyorsun. Sn. Özyiğit, saatlerle ilgili verilen karar ERhürman’ın da belirttiği gibi Danıştay'ın kararı esasla değil, usulle ilgili. Türkiye isterse gerekli düzenlemeyi yapar ve aynen yoluna devam eder. Haa devam etmezse onların bileceği iş derim. Bak buraya tükürdüm. Kuruyana kadar bizdeki emir erleri bunun arkasına sığınarak efelenme pozlarında biz yolumuza Suudi İmam’ın saati ile devam edeceğiz diyecekler. Başkan gökten Hülya Avşar düşse Kuşum Aydın’a razı olan bizlerin başına düşe düşe bunlar düşüyor. Ne yapalım kader..

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Sn. Erdal Özcenk: “UBP Milletvekili olarak saatler ile ilgili olarak yaptığınız açıklamada, gönül isterdi ki bu konu önceden tartışılsın. Karar doğru bir karardır, ancak çocuklar için ayrı bir özel düzenleme olması gerekir dediniz. De, sahi ama siz Milletvekilimiydiniz? Sizi hiç görmedik. Sesinizi de duymadık. Bizim çeşme su olmadığı zaman Tssssss diye ses verir. Sizden bugüne kadar o sesi bile duymadık. Neyse saatler vesile oldu da sesinizi duyduk. Ve Milletin vekili olduğunuzu da bu nedenle öğrenmiş olduk. Sn. Özcenk, siyaset turşu suyu gibidir. İçenin midesi bulanır, içmeyenin ağzı sulanır. Sizin Meclisi Mebusan’ın ceylan derili koltuklarına bakarak ağzınız sulanırken, halk olarak bizim sizlerin sayesinde mideleri bulanmaktan öte, kasılmaktan öldük

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Sn. Gürkan Kara, Girne Kaymakamlığı görevinden alındıktan sonra siyasi alandaki ‘Al beniniz’ yükseldiği için Çevre sonrasında da İçişleri Bakanlığında hizmet yarışını sürdürüyorsunuz. Hatta bir ara KKTC’nin incisi Girne’mizin Belediye Başkan adayı olmanız için sağdaki partiler kol kola bile girmişti. Tabi bu sizin full çeken enerjiniz ile halkın kapsama alanından çıkmamanıza da bağlıydı. Bizim Mevhibe Teyze, ay ovlum, bizim Gürkan, çok iyi çocuktur. Dürüsttür. Sözünün eridir. Ancak Bakanlığında 9 günlük bir turiste vatandaşlık verilirken Kıbrıslı bir Türk ile 11 yıldır evli ikiz çocuğu olan bir kadınafakir olduğu için vatandaşlığı çok gördüler. 9 günlük kadının buralarda evi bile yoktu. Yoksa bizim Gürkan’ı da bunlar kendilerine mi benzettiler diyor. Sn. Kara, Biri yer bir diğeri bakarsa küçük kıyamet kopar. Ama biri turist vizesi ile vatandaş yapılırsa ve 11 yıllık evli kadın bakarsa o zaman büyük kıyamet kopar.

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Sn. İzlem Gürçağ: saatler ile ilgili açıklamanızda UBP Milletvekili olarak, “Bir karar almışlarsa artısını, eksisini söyleyeceğiz. Herkesin söz hakkı vardır. Ancak bunu burada çok da tartışmaya açmak ne kadar yerinde olur ona bakılması gerekir” dediniz. Bence çok doğru. Tabiki herkesin söz hakkı vardır. Peki vatandaşlıkları hakkı olanlar dışında da golifa gibi dağıtırken vatandaşlık hakkı olan herkese söz hakkı verdiniz mi? Faizlerin yarattığı ucube banka borçları sonrasında çıkan mazbatalara faizlere düzenleme getirin diyenlere söz hakkı verdiniz mi? bazı bakanlarınız çiftliğine kadar yol dökerken, af edici olmayan çukurlarla dolu yollar ile ilgili olarak yakınlarını kaybeden herkese söz hakkı verdiniz mi? Arazi dağıtırken, bizden olanlar dışında bizden olmayanlara da söz hakkı verdiniz mi? Verdiyseniz pardon derim. Peki vermediyseniz siz pardon dermisiniz? Bal kaymak tabaka olanlara Allah yürü ya kulum derken, bizler arabalarımızı satmakla meşguldük.Halk sizleri seçerken Şekerden ev umudu, buzdan da hayalleri vardı. Ne yazık ki yağmur yağdı. Ne şekerden ev nede buzdan hayaller kaldı. Hepsi su oldu.

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Sn. Göktürk Ötüken bir belediye başkanı yeni açılacak bir otelle çok yakın ilişkiler kuruyor. Okadar yakın ki otele alınacak temizlik işçileri için belediye münhale çıkıyor. Utanmayı attınız artık. Göstere göstere hukuksuzluk göstere göstere partizanlık. Tıkayın burnunuzu pis kokular geliyor diyorsun. Sevgili Ötüken, Köroğlu silah icat oldu mertlik bozuldu dedikten sonra bizlerde siyaset icat oldu düzen ve nizam bozuldu diyoruz.

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Sn. Yusuf Yüksel Şentuğ, bu sabah Çevre Koruma Dairemizin çevre farkındalık etkinliğinde 100 TORBA çöp toplandı. Yeniboğaziçi bölgesinde bulunan Silver Beach diye bilinen sahilde yaşamlarını sürdüren kum zambaklarının olduğu bölge adeta bir çöplüğe dönmüştü. Toplanan çöplerin ardından sahile kum zambakları ile ilgili bilgilendirici ve uyarıcı levhalar da asıldı. Etkinliğe Çevre Dairesi personeli ile birlikte Mağusa Kale Lions Kulübü Derneği ve Her Daim Dostlar Grubu katıldı diyorsun da bataklıkta gülistanlık olabileceğini de göstertmiş oluyorsun.Ben ağa sen ağa bu ineği kim sağa diyenlere bizde ağayız ama ineği de sağıyoruz diyorsunuz. Sn. Şentuğ gerçekleri Türkan Şoray, Tarihi de Gönül Yazar yazıyorsa, çevre temizliği ile Kum Zambaklarının kitabını da siz yazıyorsunuz.

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Sn. Ismet Ezel sosyal medyadaki paylaşımınızda, Doğu Akdeniz Üniversitesi Güney Kampüsü ile ilgilenen yetkililere sesleniyorum öğrenciler için yapmış olduğunuz yurtlar var ve bu yurtlara günün her saatinde girilip çıkılıyor. Giriş noktaları toz toprak içerisinde Allah'tan da bilindiği gibi bulunduğumuz nokta Ada ve dört bir etrafı su insan oraları bir sular toz toprak kalkmasın diye her yer toz toprak içerisinde insanların sağlığı ile oynuyorsunuz yazıktır. En yakın zamanda lütfen bir önlem alın diyorsun. Da, kulaklarda tıkaç varsa nasıl duyacaklar İsmet gardaş diye sorsam abartı olmaz değil mi? laf üstatları bir ekmeklik unun varsa erbabına yaptır sözünü sanırım boşuna söylemediler.

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Sn. Mehmet Enver Erkol siyasete bir süre ara verdiğim doğrudur.Ama bu siyaset yapmayacağım anlamına gelmemelidir.Bir süreden beridir izliyorum.Öyle insanlar siyaset yaptığını zannediyor ki insanın gülesi gelir.Sen kim siyaset kim be. Hafiften ısınmaya başlıyorum. Meydanı boş zannedenler büyük bir hayal kırıklığına düşecekler. Sn. Erkol haydi kolay gelsin diyelim. Sanırım çizmeleriganneppanın altından çıkardın. İtina ile boyadın. Gola ile cilet gibi yaptığın elbiseleri de giydin. Atımı da nalladım bekleyin geliyorum demeye getiriyorsun. Mehmet bey kızlar artık beyaz yatlı prenslerini beklerken ahali de emir eri olmayan siyasetçi bekliyor.

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Sn. Mehmet Eş, sağlık için spor yapayım derken sağlımdan oldum. Önceki gün spor yaparken yanlış bir hareket neticesinde belimi incittim dostlar.. Şuan iyiyim. mesaj yollayan tüm dostlara teşekkür ediyorum.. iyi ki varsınız diyorsun. Da, elinin hamuru ile yapamayacağın işlere kalkışma demedik mi? Bak ne belin nede elin kaldı. Bu işler uzman kişilerin gözetiminde yapılır. Mehmet başını yumuşak yastığa, karnını pahalı yemeğe elini de yapamayacağın bu spor işlerine alıştırma. Görsel yayın uzmanı olarak kal İlerde bunları bulamazsın. Haaa bu işleri öğrenmek istersen bir alooo de hemen gelirim.

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