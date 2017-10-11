Başbakan Özgürgün'e mesaj var

11.10.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Hüseyin Özgürgün, Taksicilerin eylemi esnasında sizinle görüşme talebini olumlu karşılamadığınızı öğrendik. Eğri giden geminin alabora olmaması için Serdar Denktaş’ın devreye girdiğini sizin de görüşeceğim ifadeniz sonrasında arka kapıdan gizlice görünmez adam gömleğini giyerek bay bay dediğinizi söylüyorlar. Sn. Başbakan,şurada burada güçlü adımlarla dolaşıyorum pozlarında yürümektense, doğru yolda sekerek yürümek sanırım daha iyidir.Bizim Ali dayı, birisinin silgisi, kaleminizden önce bitiyorsa, yanlışı çok demektir dedi. Anlamadım. Siz anladıysanız mesele yok.

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Sn. Recep Akdağ, KKTC’nin “Türkiye’ye bağlanma isteği” ile ilgili “Türkiye ve KKTC oturacak, bir siyasi çözüme artık karar verecek” dediniz. Ertuğruloğlu’nun artık KKTC’ye uluslararası tanıma için uğraşabiliriz. İkinci seçenek ise özerk bir cumhuriyet, Fransa-Monaco modeli gibi” açıklamasını yorumlarken, “’Böyle bir şey olabilir’ diye bir beyan. Bir fikir olarak açıklandı. Bu fikir ve benzeri fikirler çerçevesinde Türkiye ile KKTC oturacak, bir siyasi çözüme artık karar verecek” ifadesinde bulundunuz. Sahi ama federasyonun yerine konuşulan konfederasyon olsa buralarda ne değişecek. Merkez Bankasını bize mi bırakacaksınız? Yoksa Albaylıktan öteye geçemeyen Kıbrıslı subaylara Orgeneralliğe kadar çıkma şansı mı vereceksiniz? Haaaa anladım Sivil Savunma, Kalkınma Bankası ve GKK’yı da Kıbrıslı Türkler idare edecek demeye getiriyorsunuz. Sn. Akdağ bunları bıraktık Tütün fabrikasını olsun biz idare edelim yeter. Haaaa sahi Sayın Vali, pardon Elçi’nin durumu ne olacak onu da söylermisiniz? Neyse Konfederasyonun şerefine fon deep yapalım.

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Sn.TufanErhürman,açıklamanızda yalnızca Ertuğruloğlu ile ilgili değil, 4 yıl uzatma kararını alanlarla ilgili olarak da meclis soruşturması isteyeceğiz. Olmazsa doğrudan polise başvuracağız. Görevi ihmal ederek devleti zarara uğratanların yargılanmasını talep edeceğiz diyorsun. Hazır elin değmişken şu ‘nerden buldun yasasına ‘ değin ve ak koyun ile kara koyunun hangi otlakta otlandığı belli olsun. Sn. ErhürmanPencereden bakan dışarısını pencereye bakan ise camın kirini görür. Biz camın kirine baka baka ‘Şaşı’ olduk. Camı temizlemek için ise kimse kılını kımıldatmıyor.

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Sn. Ümit Özaktanyazmış olduğunuz mesajınızda kendi vatandaşın işsiz. Hemde enkültürlü ve ilkeli kişilikli gençler sen neredesin? Sen milletin koltuğunda. Gençler el diyarında bunları düzelt baş tacı ol ve böyle çığırtkanlık yaparak kendinizi pazarlamayın ayıp diyorsun. Da, Sn. Özaktan, halis zeytinyağı suya damlatıldığı zaman hemen suyun yüzeyine çıkar ve orada salına salına dolaşır. Unutmayın, ağacın kalitesi özünden, insanın kalitesi sözünden belli olur.

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Sn. Erdal Süreç Eğitim Bakanının açıklamasına yönelik mesajınızda hem suçlu hem de güçlü olmaya çalışıyor. Asıl rezalet kendi ülke insanları işsiz dolaşırken TC den öğretmen ithal etmektir. Aradığın dalda eğitimci yoksa yetiştir yol göster teşvik et yok 5 yıl süreyle TC den getireceksin. Asıl Biz seni şiddetle kınıyoruz diyorsun. Erdal abi, Ayaklarına takılanlarla değil, kafana takılanlarla meşgul olduğunu görüyorum. Unutma emir erliğinin okulu yok, ama nedense mezunu çok.

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Sn. Kemal Gözay, ekmeklerine kan doğranmasına karşın kış uykusundan bir türlü uyanmayan Taksicileri dürterek uyandırdın ve yollara çıkarttın. Girne’den bukez Anadolu’ya değil Lefkoşa Meclis önüne taksiler ile yol bağladınız. Turistik Taksi adı altında yandaş, partidaş, akrabadaş ve ahbapdaşlaragolifa gibi dağıtılan rüşvetdaşlara dur dediniz. Sn. Gözay Başbakan arka kapıdan sıvışarak görünmeyen adamı oynadı ve karşınıza çıkamadı diyorlar. Olsun salladınız ama düşüremediğinize üzülmeyin. Bu korku hepsine değdi. Bir zamanlar toz konduramadıklarınız, bakıyorum şimdi kirden görünmez olmuş. Ne dersin?

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Sn. Zafer Hülya Dereboylu, birkaç saat önce isten eve dönüncekarşılaştığım manzara karsısında sok oldum. Nar ağaçlarımı yaprak döküpçöpyarattığıiçin kimseye sormadan ve izin almadan katledildi. Ve bunu yapan ne yazık ki Lapta Belediyesi meclis üyesi Faik Akmandor. Teşekkürler sana çevre temizlik günü herhalde bilemedim diyorsun. Zafer bey,

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Sn. Savaş BozatEsentepe Belediye çalışanları 4 aydır maaş alamıyor. Buna rağmen bugün sendikalarına rağmen başkanlarını savundular. Bunu söyleyen belediye başkanı Cemal Erdoğan. Sosyalist CTP. Ben yorum yapmayacağım. Sadece UTANDIĞIMI da söylemeden geçemeyeceğim diyorsun sosyal medyadaki paylaşımında. Sevgili Savaş, yağlama ve grasolama uzmanlar ülkesi olduk. Yavşak insanları sevenler, babalara geldiklerinde sanırım ağlamaya hakları yok. Ayrıca hatalarımız sonrasında yarattığımız kirliliği gözyaşlarımız silmez.

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Sn. Derya Doğuş, yaptığınız açıklamada, 3-4 yaşlı insanın aldığı yardımı keserek daha fazla Türk olamıyorsunuz. Daha az insan oluyorsunuz. Diplomasi Fenerbahçe maçına gidip gelmekle kurulan bir şey değildir diyorsun. Sn. Vekil, bu açıklama kan akıtır. Bakın yarın sayın Dışişleri Bakanı, ikinci dünya savaşından kalma piyadesini alır ve bir ara çıkmaya çalıştığı Beşparmak dağlarına çıkar ve sizi oradan yaylım ateşine tutarsa bence bundan sorumlu tutulamaz. O 3-4 insan dediklerinize ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yapalım da bizim bu tarafta daha uzun yaşasınlar değil mi? Yok Derya hanım, vatan, millet, sakarya ve nurlu ufuklar kitabının 4 sayfasının b şıkkının d fıkrasında bu yardımın yeri yok. Yanlış anlaşılmasın, Sn. bakanı tenzih ederek söylüyorum. Hıyarın kabuğu soyulduğu zaman ‘hıyarlığından’ bir şey kaybetmiyor ki.

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