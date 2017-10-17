Başbakan Özgürgün'e mesaj var

17.10.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Hüseyin Özgürgün, hükümet ortağın. Eski bacanak Serdar Denktaş, bende eski sporculardanım. Ama antrenman yapma yapma hantallaştık. Hüseyin bana öyle bir çalım attı ki, belim kırıldı. 3 yerde bel fıtığı başlangıcı başladı. Meclisin avlusunda 6 golde half time. 12’de biter gazozuna maç yaparken benim attığım golden sonra ansızın Yenidünya ağacına çıkacağım diyerek ağaca tırmandı. Tırmanması güzel de üstüme düşmesi hiç de güzel olmadı. Ne bel nede belcik kaldı. Ona İnşallah İrsen Küçük gibi olursun diye beddua ettim.Bedduam havada kalmaz diyor.

**

Sn. Serdar Denktaş erken seçim tartışmaları devam ederken birden nostalji yaparak top oynarken ortağınızın Yenidünya ağacına çıktığını ifade ettiniz. 6 golde half time, 12’de biter maçın üstünde kazanana ‘Gazoz’ var biliyorsunuz. Gazozu kimin içtiğini bilmiyorum. Ancak bizim Ali dayı ah ovlucuğum Serdar ile Hüseyin’in o toprak sahada futbol maçı yaptıklarını hatırlarım. Sahanın yanında birde Yenidünya ağacı vardı. O ağaç ‘Bodur’ bir ağaçtı. Bir garış ağaca hatırladığım kadar bacanaklardan biri çıkmıştı. Ama çıkması ile tumba aşağı düşmesi bir oldu. Bodur bir Yenidünya ağacına çıkma becerisini gösteremeyen arkadaş ağaç altında duran sandukanın pat diye içine düşmüş ve çıkamamıştı. Galiba tarih tekrar tekerrür edecek diyor. Sn. Denktaş, Abdurazzak amca bukadar çok üşüyorsam, balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havalardan değil, alçaklardan gelen vefasız insanların kadirşinasızlığındandır dedi. Ne dersiniz?

**

Sn. LicaŞemmedi sosyal medyadaki paylaşımınızda adamın biri üç evladı devlette. Şimdi dördüncüsünü devlette sokmaya çalışıyor. Bir kadın diyor ki ben sandığa sadece görünmek için gidiyorum. Kabinde girince herkese mühür veriyorum oy geçersiz olsun diye diyor.Bu kadar şerefsiz, bu kadar sahtekar, bu kadar korkak tipler var aramızda.Halen oylarını satan şerefsiz varken ben niye sandığa gideyim ki?diyorsun. Lica hanım, toplumlar layık oldukları şekilde yönetilirler. İyi yönetilmek istersek iyileri yok boş ver gitsin diyerek çürük elmaları kutudan çıkartırsan öyle yönetilirsin. Lica hanım, ne yazık ki, ekmeğini çöpten çıkarana iğrenerek bakan halkım, ceylan derili koltukları doldurmak için vaat üstüne vaat veren ancak bir tanesini bile yerine getirmeyen siyasi ahlaktan yoksun olanlara alkış tutuyor. Çok garip doğrusu,çok değil mi?

**

Sn. Bertan Zaroğlu Yeniden Doğuş Partisi olarak İlk Aday Adaylığı Müracaatını aldık. Hayırlara Vesile Olsun İnşallah diyorsun sosyal medyadaki paylaşımında. İlk adaylık müracaatı tamam da Bertan Zaroğlu’nun adaylığı kaçıncı sırada olacak dersin? Sevgili Bertan, büyük bir gazetenin yaptığı son ankette, anket düzenleyicileri sizi 0.1 oy oranına düşürdü. Merdivenleri ağır ağır çıkarken birden bayda atmaları sanırım hiç hoş olmadı. Bertan, problem, koluna takacak insanın çok ama siyasi ömrüne ömür katan siyasi, gazeteci ve insanın çok az olması. Ne dersin?

**

Sn. Ayşe Öztabay, bir hukukçu ve Meclise girecek Milletvekili adayı olan birisi olarak insanlara eziyet çektirmen doğru değil diyor Nazmiye abla. Sosyal medyada paylaştığın mis gibi organik, nar, ceviz, Mersin gibi nefis meyvalara bakarken dudaklarımızdan aşağı birşeyler aktı gitti. Senin yaptığın eziyeti Hitler, Yahudilere yapmadı be Ayşe. Bak Abdulmutallip amca, Ayşe bak kızıyorum ama. öyle gösterip canımızı çektirmekle olmuyor. yap bir iyilik de bir nayloncuk bu tarafa da gönder. Bak beddua ederik. Ve kesin gireceğin Meclisin kapısından topun ‘Barra’dan döndüğü gibi dönersin diyor. Vallahi ben elçiyim. Elçiye lütfen zeval olmasın.

**

Sn. Mehmet Harmancı, belediye başkanlığı seçimine girerken bazıları dudak bükerek yok be gardaş bu harita bu Kıbrısı almaz demişti. Ancak bu harita bu Kıbrıs’ı aldı ve hedef göbekten vuruldu. Sonra Akıncı bu yarışta yorulur ve bu yokuşu çıkarken kalp krizinden mefta olur dediler. Ferari gibi dakikada 100 Km. ile yokuşu çıkan Akıncı ikide iki yaparak rakibine de toz yutturmuştu. Eeee Mevhibe teyze vallahi Allah’ın emri üçtür. Hemde üçte duble yapılır. Hem Harmancı’nın partisi oy rekoru kırar hemde Harmancı en yakın rakibine fark atarak ipi göğüsler dedi. Yalnız bizim gök bilimci Abdülaziz, Harmancı’nın belediyesinin içerisinde gara gömlekliler görüyorum. Ellerinde gusbohabire koltuğun altını kazıyor. Bunlar bir bal yiyemezler ama sinekte küçük ve mideyi bulandırır diyor. Sn. Harmancı, bunlar senin yanında sakın pahalıdan satmasın kendilerini. Çünkü biz onların indirimli günlerini de biliriz.

**

Sn. Kenan Akın, seçim için geri sayım başladı. Partiler adaylarını belirlemeye çalışırken, bizim Minik Kuşlar, DP’nin yanısıra DYP’nin de sizin ile söz yüzüğü takmak istediğini fısıldadı. Gelmiş geçmiş en iyi Tarım Bakanlarından birisi olmanız nedeniyle DP’nin böyle bir cevher varken neden onu kaptıralım diyerek sizi Milletvekili adayı göstereceği ileri sürülüyor. Sn. Akın,şu hayatta öyle insanlar tanıdım ki karakter tahlili yaptırsalar o bile negatif çıkar. Ama maşallah sizin karakter tahliliniz süper çıkmış ki partiler etrafınızda pervane oluyor.

**

Sn. Erhan Arıklı, Yeni Doğuş Partisini kurduğunuz günden itibaren A 310 süper yolcu uçağı gibi sakin ve sessiz yükselişe geçtiniz. Yüzde 3, yüzde 4.9 derken bu partide hayat var ve Meclisi Mebusana vekil sokar dedirttiniz. Ancak son günlerde ortaya çıkan ve sizi yüzde 1.01 gösteren anket, rahmetliyi s……tı. İnsan atar atmasına da civcivlerin yiyemeyeceği kadar büyük atmaz be başkan. Birileri ensenizde lingiri oynamaya çalışıyor. Ancak lingiri tehlikeli oyundur. Küçük değneği kaldırıp büyük değnek ile vurduğunuz zaman göz bile çıkartır. O zaman Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğu daha iyi anlaşılır. Sn. Arıklı, dünyaya cinsiyetierkek olarak gelenler olabilir.Ama,adam olmadıktan sonra onlar ancak bizim bacımız olur. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Cemal Özyiğit, ülkedeki adalet ve eşitlikten uzak, kayırmacılığa dayalı rant düzeninin artık değişmesi gerektiğini belirttiniz.Temiz, şeffaf, hesap verebilir, adil bir düzenin en temel ihtiyaç haline geldiğini vurgularken,bu düzeni kuranlar ve geliştirenler ile 'düzeni değiştireceğiz' diyerek göreve gelerek düzene ayak uyduran siyasi yapıların bu düzeni değiştiremeyeceğinin çok net olarak anlaşıldığını da belirttiniz. "Kirli siyaset ve çürümüşlük ancak temiz siyasetle yok olur. Bunun adresi de TDP'dir" dediniz. Sn. Özyiğit, halk olarak bunlara inandık. İstikbalimizbunlar ile göklerdedir diye düşündük. Ancak,gudumsuzluklarındanozon tabakası bile delinerek burun üstü yere çakıldık.

**

Sn. Asım Akansoy, Hollanda Başbakanı Rutte, yeni hükümet hakkında Kral WillemAlexander’ı bilgilendirme ziyaretinde bulundu. Ziyaretini Bisikleti ile yaptı. Hollanda dünyada en çok ihracat yapan ülkelerden birisidirdediniz. Güzel de biz de ithalatta dünyada birinciyiz. O ihracatta güçlü olurken, bizde ithalatta onu sollarız. Hele hele 9 günlük vatandaş ithalinde numberone ülkeyiz. Sayın vekil, Hollanda Başbakanı buralara gelsin de bisikletini o sarayın kapısında bıraksın da görelim. Sen yanlışlıkla bisikletini değil. Evin Kapısını açık bırak. Swiçi arabanın üzerinde unut da bak bakalım ne olur?Rahmetli Denktaş bir zamanlar evinizde iki köpek besleyin demişti. Ben sözüne uydum. Hatta 4 köpek besledim. Vallahi evdeki eşyaları geçtik, köpeklerin dördünü de yürüttüler. Aklın üç işareti vardır; İyi düşünmek, iyi söylemek, iyi yapmak. Biz üçün birini aldık ama hangisini dersiniz?

**

Sn. Abbas Sınayismi bende mahfuz bir anket şirketi 85 seçilmesi muhtemel aday arasında sizi de göstertmiş bulunuyor. Bizim Necmettin amca, asparagas haber çok gördüm. Ama Nisan 1 şakası gibi asparagasını da bugüne dek hiç görmedim. Maşallah 365 günün 10 günü Meclise uğrayan. O 10 günün de sadece birkaç saatini Mecliste geçiren ve bu konuda Guiness Rekorlar kitabına girmeye aday birisinin Milletvekili seçileceğini öne süren bu anket şirketi sanırım Mars’tan geldi diyor. Haaaa birde Növber ablamız var. Növber abla kibrit çöpü kadar meclisteışık saçmayan insanların, Olimpiyat Meşalesi gibi gösterilmesinin hayranıyım diyor. Ne demek istediğini anlamadım. Siz anladıysanız mesele yok demektir.