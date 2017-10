Başbakan Özgürgün'e mesaj var

27.10.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Hüseyin Özgürgün, Halkın Sesi Gazetesi ünlü bir politikacının Çatalköy’de 950 bin sterlin değerinde, malikaneyi aratmayan üç katlı bir ev satın aldığını iddia etti. Gazete haberinde, söz konusu politikacının yeni nişanlısına İngiltere’de yaşayan bir Kıbrıslı Türk’ten üç katlı, tenis kortlu, sıcak/soğuk havuzlu ve etrafı kale gibi duvarlarla çevrili bir malikane aldığını, Söz konusu politikacının ev için 950 bin sterlin, yaklaşık 5 milyon TL’yi peşin ödediği de iddia edildi. Gazete, söz konusu siyasetçinin hafta sonları nişanlısının erkek kardeşiyle evin tenis kortunda bol bol tenis oynayarak stres attığını kaydetti. Bizim Minik Kuşlar daha da ileri giderek, Bu siyasetçinin aslında Malikaneyi satın aldığı kadının nişanlısı değil eşi olduğunu ve kısa bir süre önce evlendiklerini, Malikanenin girişinden kapısına kadar yol kenarlarına ‘İnci’ler dizdiğinihatta bahse konu kişinin işi gücü bırakarak zamanının büyük bölümünü bir ‘Pars’ gibi sessizce ve gölge gibi gittiği Malikanede geçirdiğini söylüyor. Eminim bu siyasetçinin kim olduğunu bilirsiniz. Lütfen bize de söyleseniz diyorum.

**

Sn. DP Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve PM üyeleri, Demokrat Parti'deki siyasi görevimin diğer değerli milletvekilleri ile birlikte, seçim tarihinin belirlenmesiyle doğal olarak sona erecek, bu aşamada yeniden adaylığım ile ilgili karar verme sürecine girilmiş olacaktır. Karar aşaması bu şekilde tamamlanacaktır diyen ve partinin bu zor günlerinde tokat değil yumruk vurarak ben başka partiye geçeceğim diyen bakanınızı o sandalyede oturtmasını midenizin kaldırıp kaldırmayacağını bilmiyorum. 25. Yaş gününde sahneye çıkarak Asena’yı solda sıfır bırakan bakanınızın başkan tarafından gönderilmesini de bekledik. Ekmek verdiklerinizin size kaya ile vurmasına müsaade ettiğiniz için sizleri kutlarım. Sn. DP’liler, bazı insanlar ayakkabı mağazası gibidir. Onlarda her numara ayakkabı bulunur. Unutmayın.

**

Sn. Taner Nusret, Tarım Bakanlığı özel kalem Müdürlüğü koltuğu sıçrama tahtası yaparak, ceylan derili koltukların bulunduğu Diyanellos Sigara Fabrikasından bozma Meclisi Mebusan’a konacaktın. Vekillik yaparken sendeki cevheri görenler belki de seni bakan da yapacaktı. Bakan olduğun zaman, bir göle nazaran balıkları daha çok ve daha verimli olan Okyanusa dalacaktın. Ah be adaş, kaçırdığın balık ‘Balina’dan bile daha büyük oldu. Sn. Nusret verilen ehliyetlerden sağlananlar, parmağına ‘yüzük’ olmadı. Ancak giden koltuk ve karizma sanırım kulağına ‘küpe’ olur.

**

Sn. Nazım Çavuşoğlu, senin özel kalemin, kaleminin ucu kırıldı. Beyaz sayfaya akan mürekkepler yalnız sayfayı değil bakanlığın defterini de darmadağın etti. Ah be Süper Bakanım, ben Taner adaşıma bin defa hatta milyon defa söyledim. Bak abim bu işler çiçekçi dükkânından kaydı olmayan. Yalnız kaydı değil cismi bile olmayan bir spor kulübüne spor malzemesi alındı diye her onbeş günde 3000 liralık fatura ödemeye benzemez. Bu işler ciddi işlerdir. Dikkat et dedim. Dinletemedik.Çocukcağız okyanus yerine gölde balık avlayacağım diye tutturunca boğuldu. Yazık oldu

**

Sn. Şener Elcil ‘Çocuklar Okulsuz Kalmasın” eylemlerine her türlü desteği vereceğinizi ve duyarlı velilerle yerel yöneticileri, 23 Nisan İlkokulu’nda yapılacak toplantıya katılmaya çağırdınız. Okulların açılmasının üzerinden bir ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen, Girne’de 83 öğrencinin yeterli sınıf ve okul olmadığından okula gidemediğini belirtirken “yıllardan beri sistematik olarak Türkiye tarafından yapılan nüfus aktarımının, okul ve eğitim alt yapısını planlayacak imkanları ortadan kaldırdığını” iddia ettiniz. Sn. Elcil, yanlış zamanlarda yanlış işler ile uğraşıyorsunuz. Bu günlerde sayın bakan ve bakanlarımızın 83 öğrenciden daha önemli işleri var. Mesela seçim gibi. Eğitim Bakanımız hangi partiden aday olacağı hesabını yaparken siz pişmiş aşa su katıyorsunuz. Bir vatandaş olarak şu anda ya şundadır ya bunda diyerek aday olacağı parti arayışı içerisinde olan bakanımızı lütfen’Fuzuli’ işler ile meşgul etmeyin. Haaa edersek ne olur derseniz, kafası kızar ve gelir kuracağınız partiden aday olur. O zaman ‘Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu görür, ‘Tumba ‘ gidersiniz.

**

Sn. Alkan Değirmenci, Atletizm Federasyonu Başkanlığı, KKTC Ankara Elçiliğinde Kültür Müşaviri, Lefkoşa Kaymakamlığı ve Spor Dairesi Müdürlüğü derken sırada galiba Milletvekilliği var. Bizim Minik Kuşlar, elinde bu kadar altın bilezik olan birisinden faydalanmamak akıl işi değil diyor. Lefke’denNövber Teyze, ay ovlucuğum bizim Alkan oğlumuzdan daha iyisini mi bulacaklar derken Xero’daki Ali dayı yahu dik duruş istersanız aha Alkan. Yok özü sözü bir döndürek gibi dönmeyen bir adam göstereceksanız aha Alkan ovlum diyor.Sevgili Alkan, Növber Teyze ve Ali Dayı’nın söyledikleri sonrasında ben aynasıdır kişinin yaptığı iş, lafa bakılmaz derim. Sn. Değirmenci, bir şarkı üç dakika yirmi saniye ama tekrar tekrar çalınırsa sonsuza kadar sürebilir. Ama sonuçta bir yerde artık mide bulandırır. Ve insan bir başka şarkı dinlemek ister. Yoksa o CD’yi kaptığı gibi duvara çarpar.

**

Sn. Ali Riza Altay sosyal medyadaki paylaşımında şu anda yerli TV seyrediyorum. Cumhuriyet Meclisi oturumu yayını yapılıyor. Görüntü rezalet. Salonda oturumu yöneten Başkan yardımcısı, konuşmacı vekil ve sadece dinleyici bir vekille boş koltuklar bulunmaktadır. Bu durum halka açık ve aleni saygısızlıktır. Komik bir diğer durum ise konuşmacı vekilin partisinden hiç kimse salonda bulunmamaktır. Acınacak halimizi yansıtan bu durumu en azından yayınlamayın efendiler diyorsun. Da, bu rezalet görüntüleri yansıtanların yine seçim listelerinin üst sıralarını işgal ettiğini görüyoruz. Kafasına odun ile vurularak ekmeği elinden alınan. Bizden değilsin denilerek kapı önüne konulan. Yaşadıkları sonrasında yazın bunları, herkes bunların ne mal olduğunu görsün diyenlerin ama adımı sakın yazma ve söyleme diyenlere ne diyeceksin? Sevgili Ali Riza, ciğercinin camda duran ciğerine bakarak salya akıtan ve tekme yemesine rağmen miyavlayan ciğercinin kedisi yerine özgür sokak kedisinin felsefesini öğrenemedik. Ne diyeyim ki?

**

Sn. Salih Coşar, yeni yılın ilk haftasında erken seçim sağlıklı olmayacağını ifade ettiniz. Parlamentoda olan ve seçim sonucunda olacak olan partilerin belli olduğunu savunarak, yeni kurulan partiler ilk sırada çıkamaz. Bir önceki seçimde önde olan parti kim ise yine o parti seçimi önde bitirecek. Ancak ben inanıyorum ki yine birinci parti ilk sırada çıkacak diyorsun. Kısacası gıccaccığın işe girmesinden başka, oğlancığın sözleşmesinin uzatılmasından ve bir parçacık araziyi bende nasıl kopartırım diye düşünen bu halk ile bu kısır döngüden çıkış yok demek istiyorsun. Hocam, her insan huzur verir. Kimileri gelince, kimileri gidince.Sen gelince huzuru getirdin bunlar gitmeyince huzursuzluk getirdi.

**

Sn. Derman Saraçoğlu, mesajında, Tarım Bakanlığının seçtiğimiz karpuz gabak çıktı diye bizim herhangi bir sorumluluğumuz olamaz bu işte diyor ve ama bostan sizin diyorsun. Ah be Derman gardaş, gabaktan devşirme olarak ekilen bostan yalnız Tarım Bakanlığında mı? Meclisi Mebusan’ın avlusuna ektiğimiz bostandan çıkan karpuzların dörtte üçü de gabak çıkmadı mı? Birçok belediyelere ektiğimiz karpuz tohumları gabaktan devşirme olduğu için o karpuzların da dörtte üç buçuk bir gartosugabak tadı vermiyor mu? Kelime cömerdi duygu cimrisi gabaklar konuşmaya gelince açıyor ağzını, konu duyguya gelince de tutuyor kendini.

**

Sn. Hatice Yeşer, Kıbrıslı Rum BanayodisAndreas ile birlikte devam eden mutlu evliliğiniz, insanların ırk, din faktörünün seven insanlara etki etmediğini gösteriyor. Din ve ırk faktörünün ‘İnsan elbisesi’ giymiş yaratıklara etki ettiğini, insanın, insan olanı sevmesi kadar güzel bir duygunun olamayacağını gösterttiniz. Dipkarpaz’da, ilk bakışta başlayan aşkın ateşi meyvesini verdi ve bir oğlunuz oldu. Yolda yanmaya başlayan bu aşk ateşi insanlara örnek olduğu için inşallah hiç sönmez. Sn. Yeşer, ırkçılık, onca saçın arasında beyaz bir saç teli gibidir. Çekip koparttıkça çoğalıyor, çoğaldıkça arsızlaşıyor. Sizin aşkınız işe bu arsızca çoğalmanın önüne çekilen bir set gibi duruyor.

**

Sn. Alev Sensoysosyal medyadaki paylaşımınızdaTCG 760 plakalı otobüs sürücüsü, her gün Atatürk Caddesi'nden ön kapıları açık, içinde bir sürü öğrenci taşırken geçtiğini görüyorum. Bu gün ön koltukta 2 tane kız çocuğu oturuyordu. Kemersiz,biri koltuğa tam sığamadığı için koltuğun ucunda bir bacağı boşlukta olacak şekilde oturmuştu. Ani bir fren yapmak durumunda kalsanız, ön kapısı açık şekilde, önde kemersiz olarak yolculuk yapan bu çocuklar trafiğinin içine düşmeyecekler mi? Diye soruyorsun. Eee vallahi iyi de yapıyorsun. Krallık içinde ‘Prensliklerini’ ilan edenler hükümetin zafiyetinden dolayı kendilerini dokunulmaz olarak görüyor. Sn. Şensoy, rüzgârı dilediğimiz gibi belki değiştiremeyiz. Ama yelkenlerimi ayarlayabilirsek istediğimiz güvenli limanlara varabiliriz. Ama ayar, ayar tutmayanlar ile yapılamaz. Bilmem anlatabildim mi?

**