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Başbakan Özgürgün'ün keyfi tatili başına dert oldu

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Başbakan Özgürgün'ün keyfi tatili başına dert oldu
Yüksek Yönetim Denetçisi Ombudsman Emine Dizdarlı, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün geçtiğimiz yıl kızının mezuniyet törenine katılmak üzere Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin yasalara uymadığını belirten raporu yayımlandı

Ombudsman Emine Dizdarlı, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün geçtiğimiz yıl kızının mezuniyet törenine katılmak üzere Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin resmi olmadığnı, bu nedenle de devletin kasasından çıkan bütçenin yasalara uymadığını belirten raporunu yayımladı.

Dizdarlı raporunda şu ifadelere yer verdi:

 “Raporda Sayın Başbakan, diploma törenine bir “Başbakan” olarak değil, bir baba olarak katıldığını ifade etmiştir." denilerek bunun ÖZEL BİR ZİYARET olduğu, devlet işi olmadığı net şekilde ortaya konulmuştur.”

GÖREVİNİ GÖZ ARDI ETTİ 

"Hal böyleyken, resmi olmayan, son derece özel ve kamu yararı ile ilgisiz olduğu açıkça görülen bu ziyareti, yedi kişilik bir ekiple devlet kaynaklarını kullanarak gerçekleştirmekle sadece toplum vicdanını rahatsız etmekle kalmamış, aynı zamanda Anayasa’nın kendisine yüklemiş olduğu mali kaynakların idareli kullanımına ilişkin görevini ve/veya ödevini göz ardı etmiştir."

Raporda ayrıca 7 günde geri ödenmesi gereken avansın da neredeyse iki ay boyunca geri ödenmediği saptaması yapılıyor.

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı'nın Başbakan Hüseyin Özgürgün'le ilgili raporunun tamamı için tıklayınız

 

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