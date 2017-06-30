Başbakan Özgürün'e mesaj var!

30.06.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Hüseyin Özgürgün Sendikacılık dışına çıkarak siyasal parti ve parti başkanı gibi davranan sendikalar bulunduğunu söylediniz. Bu sendikaların siyasi parti edasında davranmak sorun yaratıyor. Üyelerini ileriye taşımaya çalışan, haklarını arayan sendikal çalışmaların yanındayız” dediniz. Eee vallahi Allah’ınız var. Güzel de söylediniz. Ancak bizim Mevhibe teyze de ülkede hükümet gibi davranan ancak Venedik Zamanında yapılan dikili taşın altında dikkat tırnak kontrolü yapılacak denince saf tutan emir erleri de var. Hatta Esenboğa’da makam aracı yerine Minibüse binerek Ankara’ya giden Başbakanlar da var. Erdoğan’ın kapısında bekletilerek randevu saatinden 2 saat sonra odaya alınan Başbakan ve bakanlarımız da var diyor. Ben Mevhibe teyzeye inanmakta zorlandım. Siz bu söylenenlere ne dersiniz?

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Sn. Nazım Çavuşoğlu, hayvan üreticisi, gıda üreticisi sizden bahsederken ağızlarından köpükler geliyor. Bestesi küfürlü hicaz, güftesi santurlu makanından hayata geçirdikleri eserleri dinlemenizi hiç salık vermem. Süt Kurumu bazı küçük baş hayvan üreticilerinin keçi ve koyun sütlerini almazken çok önemli bir tavsiyede bulunarak dökün diyor. 3-4 fabrikaya sağladığınız olanaklar sonrasındaki rant ‘Ferari ‘ hızı ile yol alırken, üretici Ferari’yi el arabası ile yetişmeye çalışıyor. Sn. Bakan, bizim komşu Ali dayı, demiri demir ile dövdüler. Biri sıcak biri soğuktu. İnsanı insana kırdırdılar, biri aç diğeri toktu diyor. Bilmem Ali dayının söylediğini anladınız mı?

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Sn. Katip Demir, KKTC’nin sınır kapıları sorma gir hanı olabilir. KKTC’de denetim noksanlığı nedeniyle birçok yer siyasilerin rant sağladığı yer de olabilir. Hatta parti ileri gelenlerin oy ineği olarak sağmayı düşündüğü rant kapısı olarak da görülebilir. Ancak halkın kullanımına açık olan sahiller sanırım birilerinin çiftliği olmamalıdır Sahiller, karnına vurduğun zaman ah arkam diyen, ensesi kalın, gerdanı sarkık birilerinin izinsiz, projesiz denize sıfır bar yapma alanı da olmamalı. Vallahi esesi kalın, gerdanı sarkık, siyasi torpilli birisine ‘Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu hatırlatarak ‘Dur’ diyerek, hadde be barra demen yerinde oldu.

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Sn. Kenan Akın, Kanal T’de sevgili Ferda’nın programında eskilerden dem vururken döktürdün. Eski başarıları ve yapılanları dile getirirken, eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı diyenlerin sözleri ağzına tıkayarak bit pazarına ‘Nur yağdırdın’.Günümüzde sorunlara çözüm üretme yeteneğine sahip olmayan bazı siyasilere,nefes alıyorsan umut var demektir; ama nokta koyulduktan sonra ‘belki’ demek umut değil, çaresizliktir sözünü iyi hatırlattınız. Tabi anlayana sivri sinek saz anlamayana davul zurna az gelir.

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Sn. Ahmet Metin Yağcıoğlu, Turizim ülkeleriyiz Ama gel gör ki Turnalar kantara yolunun Ağaçlar ve Azgın dikenleriyle Nasıl kapandığını Bir görseniz inanamazsınız Turistler Bir Arabayla karşılaştığında yolun ortasında duruyor çunku yol Artık tek Arabayı Ancak sığar açıklaman bazı siyasilerin yollarımız kalitelidir sözlerinin aksine ülkedeki yolların durumunu görmeleri açısından çok isabetli oldu. Sn. Yağcıoğlu, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Bu ülkeyi yönettiğini zannedenler bizim bir yerlerimze üç buçuk attırırken, kendileri dört dörtlük yaşam sürmeye özen gösteriyor.

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Sn. Nidai GüngöerdüBelediye Başkanlığı yaptığınız Girne’de son yıllarda inşaat patlamasının yaşanması sanırım göz ardı edilemez. Ombudsman Emine Dizdarlı, en büyük belediyelerden biri olan Girne Belediyesi’nin çarpık veya keyfi yapılaşmalara göz yummaması, kamu yönetiminde, kaynakların kullanımında etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına, performans ve sonuç odaklı yönetimin sergilenmesine özen göstermesi gerektiğini belirtti. Tabi herne kadar inşaat patlaması yaşansa ve belediye bunların alt yapılarını tamamlamak için çapa sarfetse de cep delik cepken delik olunca iş değişir. Hele hele belediye başkanı bağımsız olursa iş hepten değişir ve bayda atmaya çalışan da çok olur. Ah be başkan, iş yaparken koluna takacak adam çok, ama biraz sendeleyince ömrüne ömür katacak dost ve arkadaş yok. Değil mi?

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Sn. Mustafa Gülcan, Süper Ligin başarılı ekiplerinden Gençler Birliğinde hedef büyüttüğünüzü dile getirdiniz. Bu yıl alınan sonuçlar sonrasında ligi 4’ncü bitirken kupada yarı final yarı final oynayrak önemli bir başarıya imza attığınızı belirttiniz. Yeni transfer çalışmaları ile hedef büyüterek önümüzdeki sene ligi daha iyi yerlerde bitireceğinizi de söylediniz. Başkan kişinin aynasıdır yaptığı iş lafa bakılmaz der ünlü düşünürler. Geldiğinden beri Gençler adım adım başarı hanesini yükseltiyor. Kısacası camiaya gönül verenler söyledikleri tüm şarkılarda ve sözlerde yine senden bahsediyor. Söylenen tüm şarkıların, nakaratları hep aynı. Hepsinde ‘Büyük Başkan’ buraya başarının simgesi yumruk havaya var.

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Sn. Orhun Karagözlü, göz bebeğin, sevgisini para ile ölçemeyeceğin oğlu Selim’i hayırlısı ile 4 Temmuz tarihinde evlendiriyorsun. Hatırladığım kadarı ile 4 Temmuz Amerika’nın kurtuluş günüdür. Ve ABD halkı bu günü kutluyor. Yeğen yoksa sende 4 Temmuz tarihini özellikle mi seçtin? Yeğenim, oğlan evini ayırınca, gözlerin yolda sakın hangi hırsız seni çaldı güzel evimden, hangi pensa kopardı seni bizden diye şikayet ve sitem etme. Çünkü bazı insanlar kitle üretimi yapan fabrika gibidir.Bu üretimlerin bazılarının ambalajları ve kaliteleri farklıdır. Bakıyorum senin ürün frist class sınıfında yer bulmuş. Basma keten değil hakiki ‘İngiliz Gazmiri’ olmuş.

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Sn. Hakan Özkıraç, Süt Ürünleri Kurumunun 10 gündür keçi ve koyun sütünü almadığını dile getirirken, siyasilerin yarattığı ucube sayesinde sizlerin 3-4 fabrika sahibinin eline terk ettiğini belirttiniz. Müdür inek sütünü tercih ediyorlar sözünden sonra sütü dök demene birşey diyemeyiz. Sen emeğinin, karşılığı olarak sütünü dökerken, sanırım kısa bir süre sonra yapılacak seçimlerde de birçok emir erini halk pandoranın kapağını açmaması sonrasında siyasi mevta yaparak çöplüğe dökecek.. Sevgili Hakan, beyni siyasi olarak şeytanlaşmış insanlara doğruyu anlatmak suyun üstünde yürümek gibi birşeydir.

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Sn. Ahmet Çaluda, Hür-İş Başkanı Yakup Latifoğlu, başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıklarken, tek başkan adayı olarak sendikanın başına sizin geçmeniz öneriliyor. Kısacası yaklaşan Mohaç Seçim Muharebesine Hür-İş’in başında kumandan olarak katılmanız ön görülüyor. Aman dikkat edin Napolyon da Woterloo savaşında kesin galip gelirim diye çıktığı Belçika’nın Waterloo kasabası yanındaki meydanda İngiliz Welington karşısında müthiş bir yenilgiye uğramıştı. Sizde Mohaç Seçim Meydanında Napolyonun durumuna düşmeyin. Sn. Çaluda hayaller insanları ayakta tutan tek şeydir. Ancak buzdan hayaller ve şekerden evler özellikle seçim ile gelen aşırı sıcaklar nedeniyle erimeye mahkumdur..