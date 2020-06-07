Başbakan, Rum Yönetimi’ni Artan İslam Karşıtlığını Durdurmaya Çağırdı

Başbakan Tatar, Güney Kıbrıs’ta Tuzla köyü camisine Bizans bayrağı asılmasını kınayarak, Rum Yönetimi’ni artan İslam karşıtlığını durdurmaya çağırdı.

Tatar, “Bu çağda, hala ırkçı, faşizan eylemlere başvurulması, başvuranlara göz yumulması asla kabul edilemez” dedi.

Başbakan Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“Güney Kıbrıs'ta son bir haftada ikinci kez camilere yönelik tahrikler yapılması olağan karşılanamaz, geçiştirilemez. Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotof kokteyli atılıp duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyor, Rum Yönetimi’ni derhal İslam karşıtlığını durduracak tavrı ortaya koymaya çağırıyorum. Bunun için yapılması gereken ise derhal suçluları yakalamak için gereken önlemleri almaktır. Bu çağda, hala ırkçı, faşizan eylemlere başvurulması , başvuranlara göz yumulması asla kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Dolayısıyla Rum Yönetimi’ni aklı selime ve uyarılarımızı dikkate almaya davet ediyoruz.”