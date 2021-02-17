Başbakan Saner 1 hafta daha kapalı olacak denirse benim tavrım iyi olmaz

Saner 1 hafta daha kapalı olacak denirse benim tavrım iyi olmaz..

Saner 1 hafta daha kapalı olacak denirse benim tavrım iyi olmaz.

Başbakan Ersan Saner Kanal T'de Dilek Kırıcı'nın sorularını yanıtladı.

DETAY ÖZEL- Hanife Lefkararlı

Saner sorulan soru üzerine, aldığımız rakamlara göre 10 Şubat'tan itibaren rakamlar azalıyor.

Yarın Bakanlar kurulunu toplayıp açılışın nasıl olacağını karar bağlayacağız.

Mağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke'de hayatı durdurduğumuz için içim sızlıyor.

Halkımıza açılış ile ilgili müjde vermeliyiz.

PAZARTESİ AÇILACAK MIYIZ?

Lefkoşa ve Girne konusunda rakamlar önemlidir. Lefkoşa ve Girne konusunda bu iki günlük süre önemlidir. Diğer kentler için tavrım çok net. H>ükümet bu açılışın gerçekleşmesi için hükümet yarından itibaren açıklama yapacak.