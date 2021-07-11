  • BIST 1.378,280
  • Altın 503,28
  • Dolar 8,6450
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Başbakan Saner “11 Temmuz Basın Günü” Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

» »
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner “ 11 Temmuz Basın Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başbakan Saner “11 Temmuz Basın Günü” Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner “ 11 Temmuz Basın Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Saner mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türkü’nün ilk gazetesi olan ve bir Türk tarafından çıkarılan Saded ‘in 11 Temmuz 1989 da ilk yayını yapması anısına 1983 yılında alınan bir kararla her yıl 11 Temmuz günü Kuzey Kıbrıs’ta Basın günü olarak kutlanmaktadır.

Öncelikle medyamıza katkı koyan, emek veren tüm medya çalışanlarımızı yürekten kutlar, medyamızda yer alan program, haber ve fikir yazılarını bizi ileriye taşıyacak demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olarak kabul ettiğimizin altını çizmek isterim.

Bizler, Kıbrıs Türkü’nün çağdaşlık yolunda ilerlemesinde, varoluş ve özgürlük mücadelesini başarı ile tamamlayarak bağımsızlığını ilan etmesinde büyük katkısı olan Kıbrıs Türk Basınının daha ileri gitmesi için üzerimize düşenleri yapmak kararlılığındayız.

Dün olduğu gibi bugün de, Anayasamıza, çağdaş değerlere bağlı, sorumluluğunun bilincinde basınımızın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.

Bu çerçevede kamuoyunun aydınlatılması ve doğru bilgilendirilmesi için her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin yerine getiren, bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen, bir satır haberle birçok hayata umut olabileceğini unutmadan çalışan basın mensuplarının 11 Temmuz basın gününü yürekten kutlar, aramızdan ayrılanları rahmetle anar, görevinin başında olan bansın mensubu kardeşlerime sağlık, huzur ve meslek hayatlarında başarılar dilerim.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği KEİ açıkladı, 15 Milyon TL destek11 Temmuz 2021 Pazar 11:20
  • Ölüm Sebebi Belli Oldu...11 Temmuz 2021 Pazar 11:04
  • Arıklı KIB-TEK'e Uluslararası ihalesiz 50 Milyona Avro'ya 4 Jenaratör alınmaya çalışıldığını öne sürdü11 Temmuz 2021 Pazar 10:56
  • Ödül Muhtaroğlu'ndan yeni kitap11 Temmuz 2021 Pazar 10:36
  • 29 yıldır deniz kaplumbağalarını koruyorlar11 Temmuz 2021 Pazar 10:26
  • “Bir Zamanlar Gerçek Kıbrıs” fotoğrafları ile Sıla 4 klip çekti11 Temmuz 2021 Pazar 10:24
  • Mağusa Kale Lions Kulübü, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ve Kaymakamlığını Ziyaret Etti11 Temmuz 2021 Pazar 10:03
  • Bu yollara dikkat!11 Temmuz 2021 Pazar 09:59
  • Kuzey – Güney arasındaki karşılıklı geçişlerde yeni kurallar geçerli olacak11 Temmuz 2021 Pazar 09:03
  • Sokağa çıkma yasağını ihlal11 Temmuz 2021 Pazar 08:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti