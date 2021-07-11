Başbakan Saner “11 Temmuz Basın Günü” Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner “ 11 Temmuz Basın Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Saner mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türkü’nün ilk gazetesi olan ve bir Türk tarafından çıkarılan Saded ‘in 11 Temmuz 1989 da ilk yayını yapması anısına 1983 yılında alınan bir kararla her yıl 11 Temmuz günü Kuzey Kıbrıs’ta Basın günü olarak kutlanmaktadır.

Öncelikle medyamıza katkı koyan, emek veren tüm medya çalışanlarımızı yürekten kutlar, medyamızda yer alan program, haber ve fikir yazılarını bizi ileriye taşıyacak demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olarak kabul ettiğimizin altını çizmek isterim.

Bizler, Kıbrıs Türkü’nün çağdaşlık yolunda ilerlemesinde, varoluş ve özgürlük mücadelesini başarı ile tamamlayarak bağımsızlığını ilan etmesinde büyük katkısı olan Kıbrıs Türk Basınının daha ileri gitmesi için üzerimize düşenleri yapmak kararlılığındayız.

Dün olduğu gibi bugün de, Anayasamıza, çağdaş değerlere bağlı, sorumluluğunun bilincinde basınımızın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.

Bu çerçevede kamuoyunun aydınlatılması ve doğru bilgilendirilmesi için her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin yerine getiren, bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen, bir satır haberle birçok hayata umut olabileceğini unutmadan çalışan basın mensuplarının 11 Temmuz basın gününü yürekten kutlar, aramızdan ayrılanları rahmetle anar, görevinin başında olan bansın mensubu kardeşlerime sağlık, huzur ve meslek hayatlarında başarılar dilerim.”