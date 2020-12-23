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Başbakan Saner 17.30'da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek

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Türkiye Cumhuriyeti’ne resmi ziyarette bulunacak Başbakan Ersan Saner, Ankara’ya gitmek üzere ülkeden ayrıldı.
Başbakan Saner 17.30'da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek

Türkiye Cumhuriyeti’ne resmi ziyarette bulunacak Başbakan Ersan Saner, Ankara’ya gitmek üzere ülkeden ayrıldı.

Başbakan Saner, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Saner, Anıtkabir’i ziyaret edecek, ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya gelecek.

Ercan Havalimanından özel uçakla Ankara’ya hareket eden Başbakan Saner’i, bakanlar, askeri erkan ve diğer yetkililer uğurladı.

Başbakan Saner’e Ankara ziyaretinde, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik edecek.

Başbakan Saner, Ankara temasları kapsamında Türkiye saatiyle 15.15’te Anıtkabir’i ziyaret edecek, 16.30’da Oktay ile görüşecek, 18.30’da ise Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüşmenin ardından saat 19.30’da Saner ve heyeti onuruna akşam yemeği verecek. Başbakan Saner ve heyeti temaslarını tamamlamasının ardından bu gece KKTC’ye dönecek. 

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