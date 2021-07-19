Başbakan Saner, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı

Başbakan Ersan Saner, 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı

Başbakan Ersan Saner’in 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı İle Kurban Bayramı Mesajı ( Temmuz 2021)

Çok değerli kardeşlerim, sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı.

Bayramlar, Devletler, milletler için sevinçlerin, coşkuların doruğa ulaştığı, paylaşıldığı, büyük anlam ve değeri olan günlerdir.

Kıbrıs Türk Halkı olarak bizler bu yıl 2 çok önemli ve değerli bayramı birlikte kutluyoruz.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı demek, bizler için, Rum baskılarından kurtuluş, güvenlik ve üzerinde Devlet kurduğumuz coğrafyaya sahip olmak demektir…

Kurban Bayramı ise manevi olarak bizlere güç katan iki dini bayramımızdan biridir…

İnsanoğlu fanidir.

Manevi dünyaya gereken kıymeti vermek , her şeyin önüne sevgiyi, saygıyı, yardımseverliği koyabilmek, insanoğlunun mutluluğunu artırır.

Bencillik, hırs, nefret, kin ve küskünlük, bizlere zarar verir, mutsuz eder.

Bizler bayram günlerini fırsat bilerek affedici olmayı, hoşgörülü davranmayı, kötü, zararlı duygulardan kurtulabilmeyi mutlaka başarmalıyız.

Bir salgın sürecindeyiz ve bundan gereken dersleri mutlaka çıkarmalıyız.

Halk olarak en büyük gücümüzün birlik ve beraberliğimiz olduğunu hiç unutmamalı, aramıza nifak sokmaya, yaşama sevincimizi, dinamizmimizi kırmaya çalışanlara asla izin vermemeliyiz.

Değerli kardeşlerim; Kıbrıs Türk Halkı olarak 20 Temmuz 1974’te Türkiye Kıbrıs’a askeri müdahalede buluncaya dek çok sıkıntılar çektik, tehlikeler yaşadık.

Göç ettirildik, toplu mezarlara gömüldük, ekonomik olarak sıfırlandık.

Yıllarca can ve mal güvenliğinden yoksun yaşamak zorunda kaldık.

20 Temmuz 1974 sabahı Türkiye Kıbrıs’a müdahale etmeseydi ne olacaktı lütfen iyi düşünelim…

-15 Temmuz 1974 darbesi ile başa geçen Nikos Samson’un Yunanistan’ın desteği ilan ettiği KIBRIS HELEN DEVLETİ yaşamaya devam ederdi.

-Kıbrıs Türkü’ne saldırılar düzenlenmeye devam eder, bizler ya adayı terk etmek ya da Rum hegemonyasını kabul etmek zorunda kalırdık.

-Türkiye, hakkı olmasına rağmen Kıbrıs Türk Halkına karşı verdiği sözleri yerine getiremeyen aciz bir Devlet durumuna düşerdi.

Dolayısı ile 20 Temmuz 1974 gerçekten bizler için zifiri karanlıktan aydınlığa geçiştir, yeniden doğuştur…

Bu yeniden doğuş sayesinde bu topraklarda sıfırdan bir ekonomi yarattık, Devlet kurduk.

Sorunlarımız var ama bunlar aşılamayacak sorunlar değillerdir…

Biz imkansız denilen şeyleri başararak bugünlere geldik…

Yine başaracağız…

Mutlaka kalkınmış, Dünya’da hak ettiği yeri alan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olgusuna ulaşacağız…

Bunun için Anavatan Türkiye ile birlikte, canla, başla çalışıyoruz.

Kıbrıs konusundaki tutumumuz nettir: Egemenliğimizi reddeden Rum tarafı ile iş olsun diye masaya oturamayız.

Kıbrıs’ta hakikaten bir antlaşma isteyenler artık adada 2 egemenlik 2 Devlet olduğu gerçeğini değiştiremeyeceklerini kabul ederek Rum tarafının doğru yola gelmesini sağlamalıdırlar.

Kıbrıs’ta yapılabilecek en akıllı iş, var olan 2 Devlet’in bir anlaşma ile güç ve işbirliğine gitmeleri, bir araya gelmeleridir.

2 Devlet olarak hidrokarbon kaynakları, su, enerji, turizm, tarım, doğal afetler, sağlık konularında gereken adımları atarsak arkasının geleceğine, bunun Türk-Yunan ilişkilerinin gelişmesine, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına ciddi katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz…

Ancak top bizde değil.

Top Rum kesiminde.

İnşallah uzlaşmaz, maksimalist tutumlarından vazgeçerler ve görüşme masası kurulur…

Bu duygu ve düşüncelerle tüm 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramınız ile Kurban Bayramınızı candan kutlar, hepinize sağlık ve mutluluklar dilerim.