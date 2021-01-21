Başbakan Saner: “2021, 2020’ye göre daha sıkıntılı olacak.. Türkiye desteği kaçınılmaz”

Başbakan Ersan Saner, Covid 19 nedeniyle 2021 yılının, 2020’ye göre daha sıkıntılı olacağından Türkiye desteğinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Saner, kaynağın ne şekilde geleceğinin bir takvime oturtulması konusunda henüz protokol imzalanmadığını ancak herhangi bir anlaşma olmaksızın Türkiye’den TİKA aracılığıyla 5 bin küçükbaş hayvanın getirileceğini belirtti.

Başbakan Ersan Saner de konuşmasında, hükümet kurma aşamalarının uzun sürmesi ve bütçenin Aralık sonuna yetişmeyeceğinin ortaya çıkmasıyla muhalefet parti başkanlarıyla görüşerek, bütçenin alt komiteden kısa sürede geçmesi ve esas tartışmanın Meclis Genel Kurulu’nda yapılması yönünde talepleri olduğunu dile getirdi.

Bütçenin hazırlanması sırasında emek veren herkese teşekkür eden Başbakan Saner, bütçenin yoğun bir tempoyla hazırlandığını kaydetti.

Pandemiden etkilenen insan sayısının dünyada hızla arttığına işaret eden Saner, bu nedenle ülkedeki tedbirlerin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

Başbakan Saner, Covid 19 nedeniyle 2021 yılının, 2020’ye göre bütçe açısından daha sıkıntılı olacağına kaydederek, bütçe için Türkiye desteğinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Kaynağın ne şekilde geleceğinin bir takvime oturtulması konusunda henüz protokol imzalanmadığını dile getiren Saner, herhangi bir anlaşma yapılmamış olmasına rağmen ülkeye Türkiye’den 20 bin aşının geldiğine işaret etti.

Saner, yine herhangi bir anlaşma olmaksızın Türkiye’den TİKA aracılığıyla 5 bin küçükbaş hayvanın getirileceğini ve bu hayvanlardan elde edilecek sütün özellikle hellim üretimi için kullanılacağını belirtti.

Başbakan Ersan Saner, yerinden söz alarak, hellim tescili için küçükbaş hayvanların Kıbrıs ırkından olması gerektiğini hatırlatarak, Türkiye’den hediye edilecek hayvanların hangi ırktan olduğunu soran CTP Milletvekili Fikri Toros’u yanıtında, ırk konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi. Maliye Bakanı Dursun Oğuz da yerinden söz alarak ırk konusunda bilgi verdi.

Başbakan Ersan Saner, verdikleri yardımdan dolayı TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkür etti.

1 Nisan’dan itibaren aşılı olan herkesin ülkeye gelmesine izin verilmesinin öngörüldüğünü söyleyen Saner, bunun hem eğitim, hem turizm, hem de diğer alanlarda ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın olduğu yerden söz alarak, aşılı Kıbrıslı Rumların, özellikle ekonomiye yapacağı katkı göz önünde bulundurularak, ülkeye gelişlerinin mümkün olup olmayacağı sorusu üzerine Saner, aşılı kişilerin hastalığı bulaştırma riskinin yüzde 5 civarında olduğuna işaret ederek, kararın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin görüşüne bağlı olacağını belirtti. Saner, komiteyle yaptığı görüşmede bu konuyla ilgili olumlu bir hava gözlemlediğini kaydetti.

Çalışanın emekliyi ödeme oranının 3’ten 2,4’e düştüğünü söyleyen Saner, çok sayıda emeklinin 5 bin TL altında maaş aldığına işaret ederek, 5 bin TL altında maaş alan kimseden hayat pahalılığı ödemesi kesintisi yapılmayacağını dile getirdi.

Reel sektöre yapılan desteklere işaret ederek, yaklaşık 60 bin kişinin bu çalışmadan yararlandığını söyleyen Saner, yeni bir kredi paketi hazırlığı içinde olduklarını ve bununla ilgili detayları Türkiye ile yapılan ekonomik protokol ardından kesinleşeceğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ta çalışanların durumuna da değinen Saner, güneyde Covid 19 riskinin hala yüksek olduğuna işaret ederek, çalışanların devlet tarafından gösterilen yerlerde konaklayarak, çalışmaya devam ettiğine işaret etti.

Deprem nedeniyle halka geçmiş olsun diyen Saner, Sivil Savunma ile yaptığı görüşmelerde bölgede herhangi bir sıkıntı olmadığını öğrendiğini belirtti.

Başbakan Saner, konuşmasının sonunda, bütün önerileri not aldıklarını ve yapılan tüm yorumları dikkate alacaklarını söyledi.