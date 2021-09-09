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Başbakan Saner: “Ana Arterler Yanında Köy Yollarının Yenilenmesi De Önceliğimiz”

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Başbakan Saner: “Ana Arterler Yanında Köy Yollarının Yenilenmesi De Önceliğimiz”
Başbakan Saner: “Ana Arterler Yanında Köy Yollarının Yenilenmesi De Önceliğimiz”

Başbakan Ersan Saner, Güvercinlik köyünü ziyaretinde, bölge halkının bazı yolların iyileştirilmesi talebini yerinde bulup not ettiklerini belirterek, sadece ana arterlerin değil köy yollarının da iyileştirilmesine öncelik verdiklerini söyledi.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Ersan Saner sürdürdüğü bölge ziyaretleri kapsamında, son olarak Güvercinlik'te halkla bir araya geldi. 
Bölge halkının taleplerini ve önerilerini dinleyen Saner, güncel konularla ilgili yapılan icraatları da paylaştı.
Bölge halkının bazı yolların iyileştirilmesi talebini yerinde bulup not ettiklerini belirten Saner, sadece ana arterlerin değil köy yollarının da iyileştirilmesine öncelik verdiklerini ve bu amaçla Anavatan Türkiye'nin desteği ile başlatılan çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Başbakan Ersan Saner’in Güvercinlik’te vatandaşlarla buluşmasına, TC Karayolları Genel Müdürlüğü KKTC Koordinatörü Aykut Mutlu da katılarak, KKTC genelinde yapım, onarım ve üst yapı takviyesi yapılan yol çalışmalarıyla ilgili Başbakan’a bilgi verdi.

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322 kilometre köy yolunun yenilenmesine başlandığını ve çalışmaların yaklaşık iki yıl süreceğini ifade eden Mutlu, “Köy yollarının standardını yükseltip, güvenliğini artırıyoruz” dedi.
Saner ayrıca, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ile bölgede biraraya gelerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı  Resmiye Canaltay, Başbakan Ersan Saner'e ve Büyükelçi Başçeri'ye , Ercan Havalimanı, Gaziköy, Paşaköy, Vadili ve Akdoğan’da onarım ve üst yapı takviyesi yapılan yollardaki çalışmalarla ilgili bilgiler de verdi.

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