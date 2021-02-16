Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu kararlarını açıklıyor

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı.
Pandemi döneminde Belediyelere denetim yetkisi verildiğini açıklayan Saner, Bakanlıkların bütçelerinden yüzde 10 luk tasarruf yapılacağını ifade etti.
Reel sektöre destek vermek adına 100 Milyon kredi ve 20 Milyonluk kira yardımının işletmelere verilmesi için Pazartesi’nden itibaren bankalara başvuru yapılabileceğini kaydeden Saner, faiz destekli kredi çeken ve sıkıntıya düşen esnafların yapılandırma için bankalara başvurabileceğini söyledi.
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