Başbakan Saner: Birlikte Çok Güzel İşlere İmza Atılacak

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve heyetini kabul etti. Heyete, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti.

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve heyetini kabul etti. Heyete, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti.

Kabulde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, KKTC’nin dijital dönüşümünde çığır açacak projeler gerçekleştireceklerini belirtti.Koç “Ofis olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin dijital dönüşümünden ve e-devletten sorumluyuz, İnşallah KKTC’nin dijital dönüşünde de çığır açacak projeler gerçekleştireceğiz. Yakın zamanda veri merkezi ve e-devletin açılışı gerçekleştirilecek ve altyapılar iyileştirilecek. Tüm bunların teknik çalışmaları için KKTC’ye geldik” dedi.

Başbakan Ersan Saner de e-devlet konusunun dünyadaki tüm ülkelerin üzerinde en fazla uğraş verdikleri konuların başında geldiğine dikkat çekerek bu konuda KKTC’de de uzun zamandan beridir çalışmalar yapıldığını söyledi.

2012 yılında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yaptığı dönemde her eve fiber optik kablo projesi başlattıklarını anlatan Saner bu projenin gerçekleştiği takdirde halka daha kolay hizmet verilmesi ve çağın gerektirdiklerini yerine getirme noktasında artı bir değer katacağını kaydetti.

Başbakan Saner, bilgi paylaşımını her zaman önemsediğini vurguladı ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile KKTC e-devlet yürütme kurulunun birlikte çok güzel işlere imza atacağına inanç belirtti.