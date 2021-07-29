Başbakan Saner bu akşam BRT’de soruları yanıtlayacak

Başbakan Ersan Saner, BRT’de katılacağı özel yayında son günlerde konuşulan en önemli başlık olan Maraş konusu ve gündemin diğer öne çıkan konularında açıklamalarda bulunacak.
Başbakan Saner canlı yayında BRT Haber Merkezi programcıları Aziz Karaaziz, Baykan Gürses ve Pembe Paşaoğluları’nın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak.
Başbakan Ersan Saner’in katılacağı özel yayın bu akşam saat 20:30’da BRT’de yer alacak.
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