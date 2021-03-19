Başbakan Saner: Çocuklara yatırım geleceğe yatırımdır

Başbakan Ersan Saner, çocuklar ve gençlerin geleceğin teminatı olduğun belirterek, çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunu söyledi.

Başbakan Ersan Saner, çocuklar ve gençlerin geleceğin teminatı olduğun belirterek, çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunu söyledi.

Günsel ailesinin 6 ilçeye 6 ilkokul projesi kapsamındaki okullardan ilkinin temel atma töreninde konuşan Başbakan Ersan Saner, “Ülkemizde özel sektör kamu işbirliği ile bugün nadir de olsa çok önemli bir projeye imza atıyoruz” diyerek, Günsel ailesini kutladı ve bu tür yatırımların örnek olmasını diledi.

Günsel Aile Kurulu’nun kararıyla, KKTC’nin 6 ilçesinde inşa edilerek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne devredilecek Dr. Suat Günsel Devlet Okulları’nın ilkinin temeli, Başbakan Ersan Saner’in de katılımı ile Gönyeli Yenikent’te atıldı. İlkokul, 1800 metre kare alanda ve 18 sınıftan oluşacak.

“KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİNDEKİ İLKLERDEN”

Başbakan Saner, törende yaptığı konuşmada, çok hayırlı bir görevi icra ettiklerini, KKTC’de belki de ilklerden olan; kamu-özel sektör işbirliğini görmekten Başbakan olarak gururlandığını söyledi.

Bu tür girişimlerin toplumda daha fazla yer bulmasını temenni eden Başbakan Saner, böylece devlet-özel sektör işbirliği ile ülkeye güzel eserler kazandırılabileceğinin daha iyi gösterileceğini kaydetti.

Eğitim ve öğretim seviyesi düşük olan bir toplumun gelişmişliğinden bahsedilemeyeceğini ifade eden Başbakan Saner, eğitime önem veren ülkelerin gelişmişlik düzeyinin de arttığını söyledi.

“BU CESARET İSTER”

Covid-19 sürecinde gündemi, en başta sağlık ilgilendirse de eğitimin olmadığı bir toplumda sağlığa da çözüm bulunamayacağına işaret eden Başbakan Saner, “Eğitimin toplumların yaşamındaki yerini çok iyi bilmemiz gerekmektedir” dedi.

Başbakan Saner, “6 ilçede 6 ilkokul projesi sadece özel sektör-kamu işbirliğindeki bir adım değil, tüm ilçelerimizde bunun nasıl yapılabileceğine iyi bir örnektir ve bu cesaret ister. Bu cesaret zaten Suat hocamda vardı” ifadesini kullandı.

Günsel ailesinin KKTC çapında dokunmadığı sektör olmadığına vurgu yaparak, ailenin eğitimden sağlığa, kültüre, otomotiv ve maneviyata kadar yatırım yaptığına değinen Başbakan Saner, ülkeye kattığı değerlerden dolayı Günsel ailesini kutladı.

“BİR NESLİN DOĞRU YETİŞMESİ İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ”

Covid-19 sürecindeki salgının ortamda eğitim online devam etse de Milli Eğitim Bakanlığı’nın dünyanın ortaya koyduğu vizyona ulaşmak için canla başla çalıştığın ifade ederek, kamu ve özel sektördeki tüm öğretmenlere teşekkür eden Başbakan Saner, “Bir neslin doğru yetişmesi için hep birlikte çalışıyoruz” dedi.

Çocuklar ve gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Başbakan Saner, “Çocuklarımıza yapılan her yatırım aslında geleceğimize yapılan yatırımın da anlamını ifade ediyor” diye konuştu.

Gelecek eğitim döneminde, temeli atılan okulun açılışını da yapacaklarını belirterek, “Ülkemizde özel sektör kamu işbirliği ile bugün nadir de olsa çok önemli bir projeye imza atıyoruz” diyen Başbakan Saner, Günsel ailesine şahsı hükümeti ve halk adına teşekkür etti