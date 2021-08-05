Başbakan Saner Din İşleri Başkanı Ünsal’ı Kabul Etti

Başbakan Ersan Saner, Din İşleri Başkanlığı görevine yeni atanan Ahmet Ünsal’ı kabul etti.
Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, nezaket ziyareti nitelikli kabulde Din İşleri Başkan Ünsal Başbakan Ersan Saner’e çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Başbakan Ersan Saner ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Ünsal’a çalışmalarında başarılar diledi.
Din İşleri Başkanı Ünsal ziyaret esnasında Başbakan Saner’e Kuran takdim etti.
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