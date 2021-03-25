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Başbakan Saner, ‘elektronik bileklik’ sistemi hakkında bilgi verdi

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Başbakan Ersan Saner, ev karantinası sistemine geçilmesi kapsamında elektronik bileklik uygulamasına geçilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, bu sistemin çağdaş ve ucuz olacağını söyledi.
Başbakan Saner, ‘elektronik bileklik’ sistemi hakkında bilgi verdi

Başbakan Ersan Saner, ev karantinası sistemine geçilmesi kapsamında elektronik bileklik uygulamasına geçilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, bu sistemin çağdaş ve ucuz olacağını söyledi.

Başbakan Ersan Saner, Meclis Genel Kurulu’nun kürsüsünden karantina sisteminde ‘bileklik’ uygulamasına geçilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Saner, bileklik uygulaması sayesinde hem daha ucuz hem de daha çağdaş bir sistem olacağına vurgu yaparak, 3 aydır bu çalışmaya devam edildiğine dikkat çekti.

Maliye Bakanlığı’nın bu konuyla ilgili olarak bir ihaleye çıktığını belirten Saner, GSM operatörleri ile bu sürecin yürütüleceğini dile getirdi.

Başbakan Saner, tüm teknik sıkıntıların neler olabileceği ile ilgili durumun denemelerin ardından belli olacağına değinerek, aksaklıkların neler olduğunu teker teker gözden geçirilerek denetleneceğini ifade etti.

Ev karantinasına uymayan kişilerin Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda yer alan bir yasal değişiklik olduğunu ifade eden Saner, bu yasada daha birçok beklenen öneri olduğuna değindi.

 

Elektronik bileklik ve kurulacak ekip sayesinde hem sahada hem de merkezlerde gelecek olan bilgiler doğrultusunda kurallara uymayanların polis teşkilatı tarafından denetleneceğini aktardı.

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