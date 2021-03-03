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Başbakan Saner Fuat Oktay’la Görüşüyor

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Başbakan Ersan Saner, Ankara temaslarına başladı. Saner, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne giderek, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la bir araya geldi.
Başbakan Saner Fuat Oktay’la Görüşüyor

Başbakan Ersan Saner, Ankara temaslarına başladı. Saner, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne giderek, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la bir araya geldi.

 

Saner ile Oktay’ın görüşmenin tamamlanmasının ardından heyetler arası görüşme yapılacak.

 

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Protokol İmza törenine geçilecek ve 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü, Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından imzalanacak.

 

İmza töreni ve basın toplantısının, saat 11.00’de başlaması bekleniyor.

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