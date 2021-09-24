Başbakan Saner: Gençlerimizin Ülkemizi Daha Güzel Yarınlara Taşıyacağından Eminiz

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, “ Kıbrıs Türk gençliğinin Devleti’ne, vatanına, egemenliğine, özgürlüğüne sahip çıkarak, ülkesini daha güzel yarınlara taşıyacağından emin olduklarını” söyledi.

UBP Girne İlçesi’nin köy ve mahalle kongreleri tamamlandı.

UBP Girne İlçe Başkanlığı dün gece köy ve mahalle kongreleri ile göreve gelen 34 gençlik kolları başkanına mazbatalarının verilmesi için bir etkinlik düzenledi.

Etkinliğe, UBP Girne İlçesi Gençlik Kolları Başkanı Yağmur Aydındağ, UBP Girne İlçe Başkanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner de katıldılar ve gençlere mazbatalarını takdim ettiler.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner etkinlikte yaptığı konuşmada, “ her kesimden vatandaşların UBP’ye üye olmak, UBP’de etkin rol almak için gayret göstermelerinden doları son derece memnun olduğunu” ifade etti ve “ UBP, bu halkın ta kendisidir. Devletimizin kurucusu, demokrasimizin, güvenliğimizin, egemenliğimizin teminatı bir partidir. Halkımızın desteği var olduk, var olacağız. İnşallah yakında yapılacak erken seçimde de partimiz en önde yarışı tamamlayacak ve istikrar içinde kalınma adına partimiz tek başına iktidara gelebilecektir” dedi.

Saner, “ Kıbrıs Türk gençliğinin Devleti’ne, vatanına, egemenliğine, özgürlüğüne sahip çıkarak, ülkesini daha güzel yarınlara taşıyacağından emin olduklarını” söyledi.

BASIN BÜROSU

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